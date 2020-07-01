Havacılık öğrencilerinden ’havalı’ başarı

Yesevi Havacılık Lisesi, TÜBİTAK yarışmalarında önemli bir başarı daha elde etti. Liseden iki takım, 289 takımın katıldığı yarışmada yüksek puan alarak raporlama aşamasına geçti.

Yesevi Havacılık Lisesi’nin ’döner kanat’ ve ’sabit kanat’ alanlarında iki takımı, TÜBİTAK ve Teknofest işbirliği ile Gaziantep’te düzenlenen İnsansız Hava Aracı (İHA) yarışmasına katıldı. Havacılığın gelişmesi ve gençler arasında yaygınlaşması için online eğitim ve maddi yardım gibi destekler veren TÜBİTAK’ın yarışmasına Türkiye’nin farklı illerinden 289 takım katıldı. Lise kategorisindeki takımlar, bu yıl ilk kez yarışmaya kabul edildi. Yarışmada Yesevi Havacılık Lisesi’ni temsil eden ’Yesevi Alparslan’ ve ’Yesevi Kocatürk’ takımları, yüksek puan alarak raporlama aşamasına geçti.

Kodalak: "İHA’lar konusunda tecrübeliyiz"

Yesevi Havacılık Lisesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kodalak, okulda ürettikleri drone ve model uçaklar sayesinde İHA’lar konusunda tecrübe kazandıklarını belirterek, yarışmadaki başarılarında bu çalışmalarının etkili olduğunu ifade etti.

Kodalak, bu süreçte okul bünyesinde tam zamanlı görev yapan uçak mühendisleri ve teknisyenlerinin danışmanlık verdiğini, uzman akademik kadronun pandemi sürecinde de evden eğitim vermeye devam ettiklerini vurguladı.

Kodalak, okul hakkında yaptığı açıklamada da şunları söyledi: "Uçak gövde/motor bakım teknisyenliği alanında faaliyet gösteren okulumuzun öğrencileri aerodinamik, pervane ve İHA dersleri alıyor. Öğrenciler kendi hava araçlarını kendileri yapıyor. İddialı tasarımlarıyla göz dolduran gençler, otonom uçuş yazılımları ile yapay zekâya sahip İHA’lar geliştiriyor. ‘İHA0’ ve ‘İHA1’ eğitimlerinde ticari lisans alarak okuldan mezun olan öğrenciler, haritalama, fotoğrafçılık, askeri İHA ve SİHA alanlarında da çalışma imkanı bulabiliyor. Modül sınavlarını okulda tamamlayan öğrenciler, stajlarını havalimanlarında yapıyorlar."

Yeni nesil uçak simülatörü

Ayrıca yapılan bilgilendirmede; okulun yerleşkesindeki hangarda Cessna 172 Skyhawk uçağı bulunuyor. Okul, G1000 otopilot ile donatılmış simülatörlerinin açılışını Haziran 2020’de yaptı. Türkiye’de ilk defa gerçek bir uçak içinde artırılmış sanal gerçeklik gözlüğü ile (VR) uyumlu, çoklu kol uçuşu ve alet uçuşu imkânı sağlayan yeni nesil uçak simülatörü de kuruldu. Bu kapsamda, PPL lisanslı öğretmenler ile pilotaja hazırlık kursu da veriliyor.