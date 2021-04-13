İGÜ köy okullarına teknoloji sınıfı kurdu

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) Kırklareli Çakıllı İlk ve Ortaokulu ile Kırklareli Üsküp Ortaokulu’na teknoloji sınıfı kurdu.

İstanbul Gelişim Üniversitesi, Birleşmiş Milletler’in (BM) belirlediği 17 Küresel Hedef’ten biri olan Nitelikli Eğitim’e destek verme vizyonu ile olanaklara erişimin kısıtlı olduğu bölgelerde nitelikli eğitimi güvence altına alacak projeler üretmeye devam ediyor.

“Ekolojik, Ekonomik ve Sosyal Sürdürülebilirlik” bakış açısıyla hem kısıtlı imkânlara sahip köy okullarında öğrenim gören öğrencilerin eğitimde fırsat eşitliğine destek vermek hem de gelecek nesillere sürdürülebilir bir çevre bırakmak adına yola çıkılan proje kapsamında Kırklareli Milli Eğitim İl Müdürlüğü’nün de yönlendirmesi ile Çakıllı İlk ve Ortaokulu ile Üsküp Ortaokulu’na teknoloji sınıfı kuruldu.

İGÜ Mütevelli Heyet Başkanı Abdülkadir Gayretli ve eşi Şule Gayretli, İGÜ Rektörü Prof. Dr. Burhan Aykaç ve Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nail Öztaş ile Prof. Dr. Nuri Kuruoğlu, Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi İsmail Cem Ay’ın da destek verdiği projeyi Meslek Yüksekokulu Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı, İş Sağlığı ve Güvenliği Program Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Güfte Caner Akın ve Topluma Hizmet Birimi Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Aslıhan Güzin Selçuk yürüttü.

“Bilgisayarlar yenilendi”

Proje kapsamında İstanbul Gelişim Üniversitesi tarafından 30 adet bilgisayar yenilenerek tekrar kullanıma kazandırıldı.15 adet tablet ise üniversitenin iş birliği kurduğu firmalar tarafından bağışlandı.

Proje hakkında konuşan İGÜ Topluma Hizmet Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan Güzin Selçuk, “Bu proje özellikle Covid-19 salgını sırasında gündeme gelen çevrimiçi eğitime erişim kısıtı yaşayan çocuklarımızın eğitimini desteklemek açısından ayrı bir önem taşıyor. Bir diğer önemi ise eğitime verilen desteğin yanında dijital atık kapsamındaki bilgisayarların dönüşümü ile sürdürülebilir çevre idealine ulaşmada örnek bir proje olmasıdır” ifadelerini kullandı.