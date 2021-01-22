İhlas Koleji öğrencisi Türkiye birincisi

Sebit VCloud tarafından düzenlenen Türkiye Geneli Süreç Değerlendirme Sınavları’nda (SDS) Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu öğrencisi Muhammed Ali Ateşoğlu 7. sınıflar kategorisinde Aralık ve Ocak aylarında Türkiye birincisi oldu.

Türkiye’nin en önemli eğitim teknolojileri şirketi olan Sebit’in kurduğu bir eğitim platformu olan Sebit VCloud’un düzenlediği Türkiye Geneli Süreç Değerlendirme Sınavı (SDS)’nin üçüncü ayağı olan SDS-3 yapıldı. Sınavda Özel Marmara Evleri İhlas Ortaokulu öğrencisi Muhammed Ali Ateşoğlu 7. sınıflar kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Ateşoğlu Aralık ayında yapılan SDS-2’de de Türkiye birincisi olmuştu.

İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, iki ay üst üste sınavlarda birinciliğe ulaşan Muhammet Ali Ateşoğlu ile İhlas Koleji Marmara Evleri Kampüsü’nde bir araya geldi. Ateşoğlu’nu birinciliklerinden dolayı tebrik eden Yeltekin, kendisiyle bir süre sohbet ederek teşekkür belgesi ve hediyeler takdim etti.

Öğrencilerinin elde ettikleri başarılarla mutlu olduklarını ifade eden Yeltekin, bu başarıların devamı için sürekli çalıştıklarını vurguladı. Koronavirüs ve pandemi süreci boyunca İhlas Kolejinde eğitimin aksamadan devam ettiğinin altını çizen Yeltekin, “Öğrencimizin almış olduğu birincilikler kolejimizde eğitim sürecinin başarıyla işlediğinin en güzel göstergesi. Yüz yüze eğitimden mahrum kaldığımız bu günlerde “Yayındayız, Yanındayız” sloganıyla kurduğumuz online eğitim platformumuzda öğrencilerimizin başarısı için çalışıyoruz ve onlara en iyi imkanları sağlıyoruz. Online dersler, bire bir dersler, online sınavlar, etkinlikler, seminerler ve daha bir çok uygulama ile öğrencilerimiz her konuda eksiksiz olarak eğitimlerine devam ediyorlar” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yüz yüze eğitim konusunda yapmış oldukları açıklamaları da yakinen takip ettiklerini vurgulayan Yeltekin, “Bakanlığımızdan yapılan açıklamaya göre ikinci dönemin başlayacağı 15 Şubat’ta 8. ve 12. sınıflar yüz yüze eğitime başlayacaklar. Her iki kademe de sınav grubu olduğundan dolayı hassasiyetimiz çok fazla. Hem onlar için hem de diğer kademelerdeki öğrencilerimiz için okullarımızda hazırlıklarımızı tamamladık. Artık öğrencilerimizi bekliyoruz” diyerek sözlerini tamamladı.