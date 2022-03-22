İhlas Koleji’ne “Yılın Eğitim Kurumu” ödülü

İhlas Koleji bu yıl “Türkiye’de Hijyensiz Okul Kalmasın Projesi” konseptiyle düzenlenen “9. Geleneksel Temiz TV Ödül Töreni”nde Yılın Eğitim Kurumu ödülüne layık görüldü.

Geniş bir katılımla WOW İstanbul Hotel’de düzenlenen ödül töreninde birçok alanda ödüller sahiplerini buldu.

SHK Fuarcılığın medya kolu TEMİZ TV’nin 2022’nin enlerini belirlediği gecede, “Türkiye’de Hijyensiz Okul Kalmasın Projesi” ile Covid-19 dönemi daha önem kazanan okullarda hijyen kavramına vurgu yapıldı.

Medya ve iş dünyasından başarılı isimlere ödüllerin verildiği törenden sonra konuşan İhlas Koleji Genel Müdürü Bedri Yeltekin, İhlas Koleji olarak bu ay ikinci ödüllerini aldıkları için mutlu olduklarını söyledi. LOB’IN Turkey’in düzenlediği 35. Uluslararası Tüketici Kalite Zirvesi’nde 2022 Eğitimde Kalite Ödülü’nü de aldıklarını ifade eden Bedri Yeltekin, “Bu ay ikinci ödülümüzü aldığımız için mutluyuz. Eğitimde kalite ödülümüzün ardından Temiz TV tarafından Yılın Eğitim Kurumu ödülüne layık görüldük. Bu ödülün alınmasında emeği geçen herkesi kutluyorum.” dedi.

Temiz TV tarafından bu yıl düzenlenen ödül töreninin konseptinin “Türkiye’de Hijyensiz Okul Kalmasın” olduğuna vurgu yapan Yeltekin, İhlas Koleji okullarındaki hijyen hassasiyetinin en üst seviyede olduğunu belirtti. “Bir pandemi sürecinin içinden geçtik ve inanıyorum ki artık sona doğru yaklaşıyoruz. Ancak biz okullarımızda tüm tedbirlerimizi uygulamaya devam ediyoruz.” diyen Yeltekin, yüz yüze eğitimin sağlıklı bir şekilde devam etmesi için tüm eğitim paydaşlarına büyük görevler düştüğünü ifade etti.