İhlas’a geçiş sınavı yapıldı

Sunmuş olduğu yüksek oranda burs fırsatlarıyla önemli bir avantaj sunan “İhlas’a Geçiş Sınavı”, İhlas Koleji’nin Bahçelievler, Beylikdüzü ve Ispartakule kampüslerinde yapıldı.

İlkokul ve ortaokul için 4, 5, 6, 7, 8 , lise için 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katıldığı sınavlarda başarılı olan öğrenciler yüzde 100’e varan burs imkânlarından yararlanacak. Sınav sonuçları 10 Mart Çarşamba günü İhlas Koleji’nin web sitesinden yayınlanacak.

Okullarına bağlı üç kampüste ’İhlas’a geçiş sınavı’nı başarıyla gerçekleştirdiklerini ifade eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, sınavda başarılı olacak öğrencilere önemli burs imkanları sağlayacaklarını vurguladı. İhlas Koleji olarak iyi insan yetiştirme prensibiyle yola çıktıklarını ifade eden Yeltekin, “Her alanda profesyonel kadrolarla çalışarak geleceğimiz olan çocuklarımıza en iyi eğitim hizmetini veriyoruz. Yapmış olduğumuz atılımlar ve yatırımlarla kalitemizi her geçen gün daha da yukarı çıkarıyoruz. Böyle güzide bir kurumda okumak her çocuğumuzun hakkı. Burs imkanlarımızla bunu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz.” şeklinde konuştu.