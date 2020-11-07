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İlçe Millî Eğitim Müdürü Artar'dan Hafta Sonu Mesaisi

İlçe Millî Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, hafta sonu destekleme ve yetiştirme kurslarına devam eden okulları ziyaret etti

İlçe Millî Eğitim Müdürü Artar'dan Hafta Sonu Mesaisi

Silivri İlçe Millî Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, hafta içi mesaisinin yanı sıra hafta sonu mesaisinde de okulları ziyaret etmeye devam ediyor. İlçe Millî Eğitim Müdürü Zekeriya Artar bu bağlamda, hafta sonunda destekleme ve yetiştirme kurslarına devam eden okulları ziyaret etti. Atatürk Anadolu Lisesi ve Prof. Dr. Fuat Sezgin Fen Lisesini ziyaret ederek öğrenci, öğretmen ve yöneticilerle sohbet etti. DYK'lerin içerikleri ve işleyişleri ile ilgili bilgi alan İlçe Millî Eğitim Müdürü, öğrenci ve öğretmenlere başarı dileklerini iletti.

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