“ İlk ve istikrarlı olmanın gururnu tekrar yaşadım”

Antalya’da Özel Eğitim Dernekleri Federasyonunun düzenlediği IV.Özel Eğitimde Rehabilitasyon Merkezlerin Rolü Ve Eğitim Niteliklerininin Arttırılması amacıyla Türkiye Buluşması Toplantısı Düzenlendi.Toplantı sonrası açıklama yapan Şahin :” Silivri’de ilk ve istikrarlı çalışmalarımızın olumlu sonuçlarını görmek bizi onurlandırdı.”

Özel Eğitim Dernekleri Federasyonun İstanbul ayağı olan İsremder ( istanbul rehabilitasyonları derneği ) yönetim kurulu üyesi ve Silivri Temsilcisi olan Özel Aktif Çağrışım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurucusu Seda Şahin davetliler arasındaydı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Şahin :” Silivri’de ilk ve istikrarlı çalışmalarımızın olumlu sonuçlarını görmek bizi onurlandırdı.Ülkemizde 800.000 çocuk bizim merkezlerimizde egıtım alarak hayata kazandırılmış olması mutluluk verici.Şuanda da Ülkemizde 500.000 çocuk eğitim görüyor.Biz Aktif Çağrışım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Olarak 15 yıldır Silivri’de özel gereksinimli bireylerimiz için istikrarlı ve kararlı çalışmaktayız. Özel Eğitim Dernekleri Federasyonunun yönetim kurulu üyesi ve Silivri Temsilcisi olmamın verdiği onuruyla, aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz.”Dedi.

Toplantıya katılan önemli isimler:

Dr.Orhan KOÇ engelli ve yaşlı hizmetler genel müdürü, Abdullah SÜSLÜ Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü. Kemal ÇELİK Ak parti Antalya Milletvekili. Dr.Yusuf EKİNCİ Tobb Türkiye Eğitim Meclisi Başkanı ve 20. Dönem Burdur Milletvekili. Dr.Alim TUNÇ Ak parti 22-26.dönem Uşak Milletvekili. 22-23.dönem Ak parti İstanbul Milletvekili ve BeyazAy Derneği Genel Başkanı. Av.Serkan BAYRAM Ak parti İstanbul Milletvekili. Cahit ÖZKAN Ak Parti Grup Başkan Vekili ve Denizli milletvekili.

Bilgiler, kitaplar aracılığıyla geçmişten geleceğe uzanır. Bizden önceki insanların buluşlarını, yaşayışlarını kitaplardan öğrenebiliriz. Bu nedenle geçmişle gelecek arasında en sağlam köprü kitaplardır. Kitap, bilgi, kültür kaynağıdır. İnsanın dostu, arkadaşıdır. Onlar yolumuzu aydınlatan ışıklardır. Başarı ve mutluluk rehberleridir. Kitaba önem vermeyen toplumlar her zaman geri kalır. Cahilliğin karanlığından aydınlığa bir türlü çıkamazlar. Bu nedenle küçük yaşlardan itibaren çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırılmalıdır.