İmzalar atıldı, öğrencileri çalışma hayatına hazırlayacaklar

Türkiye İş Kurumu, (İŞKUR) ‘İŞKUR Kampüste’ protokolünü Beykent Üniversitesi ile imzaladı. İmzalanan protokolle, öğrencileri çalışma hayatına hazırlayacak desteğin verilmesi ile ilgili önemli bir adım atıldı.

Beykent Üniversitesi ile İstanbul İŞKUR İl Müdürlüğü arasında üniversite öğrencilerine yönelik ‘İŞKUR Kampüs Hizmetlerinin Sunulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü’ imzalandı. Öğrencileri çalışma hayatına hazırlayacak desteğin verilmesini öngören protokole göre Öğrenci Dekanlığı içerisinde, iş ve meslek danışmanlarının öğrencilere danışmanlık hizmeti sunmasına, bireysel görüşme ya da grup görüşmesi yapabilmesine elverişli bir alanın “İŞKUR Kampüs Hizmetlerine” temin edilmesine karar verildi.

Üniversite içerisinde İŞKUR’a tahsis edilecek ofislerde, iş ve meslek danışmanları aracılığıyla öğrencilere işgücü piyasası, kurum faaliyetleri, iş arama becerileri, işverenle mülakat-görüşme teknikleri, özgeçmiş hazırlama gibi konularda bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulacak.

“Mesleki deneyimlerini artıracaklar”

İmzalanan protokolle ayrıca öğrencilerin mesleki deneyimlerinin artırılmasına, teorik bilgilerinin uygulama yapılarak geliştirilmesine yardımcı olmayı amaçlayan işbaşı eğitim programı gibi aktif işgücü hizmetlerinden yararlanabilmelerine de imkân sağlanacak.