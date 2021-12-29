İnegöl’de kalite hamlesi

İnegöl Belediyesi’nin Yalın Belediyecilik ve Kaizen Dönüşüm Projesinde ilk etap tamamlandı. 20 personel, 10 ayrı eğitmen eğitimini başarıyla tamamlayarak sertifika aldı.

İnegöl Belediyesi, Kaizen Enstitüsü Türkiye iş birliğiyle 12 Şubat 2021 tarihinde başlattığı Yalın Belediyecilik-Kaizen Dönüşüm Projesi ve İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri Projesinin ilk etabını tamamladı. 10 ay süren 1’inci etabın son bölümünde 20 personelden oluşan proje takımına “eğitimci” hüviyeti kazandırmak için seminerler düzenlendi. Eğitimleri başarıyla tamamlayan 20 personel, bugün belediye meclis salonunda düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Sertifika takdimi öncesi bir açıklama yapan Kaizen Enstitüsü Türkiye Genel Koordinatörü Dr. Muhsin Güneşlik, İnegöl Belediyesi’nin bir ilki gerçekleştirdiğini ifade ederek, “Türkiye’de ilk defa bir ilçe belediyesi böyle bir oluşuma gidiyor. Çok başarılı olunduğunu düşünüyorum. 12 aylık bir süre sonucunda bu sertifikalandırmayı yapıyoruz. Çok farklı eğitimler aldık. Aynı zamanda pek çok şeyi de düzeltme imkânı bulduk. Bu 20 arkadaşımız özveriyle çalıştılar ve bu sonuca ulaştılar. Hepimizin amacı ortak, halkımıza hizmet etmek. Daha hızlı hizmet, daha az maliyetle hizmet ve daha fazla hizmet sunmak. Bu 3 olayda da kaizen dünyada kendini kanıtlamış bir felsefe. Başkanımıza da bunu uygulama cesaretini gösterdiği için teşekkür ediyorum” dedi.

Belediye Başkanı Alper Taban ise mutlu olduklarını, çünkü yeniliklere imza atmaya devam ettiklerini ifade ederek “Birlikte bundan sonrası için de çok güzel işleri başaracağımıza inanıyorum. Kaizen aslında bir felsefe, bir Japon metodolojisi. Bunu özel sektörde özellikle uluslararası çapta iş yapan temsilcileri uyguladığını gördüğümüzde, beraberinde kendi idarî ağımızdaki eksikleri gördüğümüzde, bunu biz de uygulayabiliriz şeklinde bir başlangıç yaptık. Kamuda ilk de olsa denemek istediğimizi ifade etmiştik. Burada zaman ve toplantı yönetimi gibi, problem çözme, etkin liderlik, iş analizleri eğitimleri, işlerin standartlarının oluşturulması, sinerjik takım çalışması eğitimi, yenilikçi bakış, israfı önleme, her alanı verimli kılabilmekle ilgili pek çok çalışmayı arkadaşlarımız yapmaya çalıştı. Burada bir Yalın Belediyecilik ve Kaizen Ölçüm Projesi öncelikli olarak uygulandı ve yine aynı zamanda İnsan Kaynakları Yönetim Sistemleri projesini de başlatmış olduk. Yaklaşık 1 yıldır devam ediyordu ve biz bunun meyvelerini topladığımızı düşünüyorum. Özellikle her müdürlüğümüzden arkadaşlarımızı bu sürece katarak onların kaizenin birer temsilcisi olmalarını arzu ettik. Bu eğitimlerin sonuna gelindiğinde aslında yapılacak olan sertifikasyonla birlikte arkadaşlarımız aynı zamanda eğitimci hüviyetine de kavuşmuş oluyorlar. Dolayısıyla burada amaç tüm çalışma arkadaşlarımıza bu öğretiyi yaygınlaştırmak. Aslında bunu şu ânda da yapıyoruz. Ancak bunun sürekliliği ve gelişimini sağlamak hepimizin görevi” açıklamalarında bulundu.