İngilizce dil yeterliliği yapay zeka teknolojisiyle ölçülüyor

İngilizce dil yeterliliğinin önemi hem akademik hem de profesyonel alanda her geçen gün artıyor. Yapay zeka teknolojisiyle İngilizce dil yeterliliğinin ölçümü çok daha hızlı ve objektif bir şekilde gerçekleştirilebiliyor.

İngilizce dil yeterliliğinin önemi hem akademik hem de profesyonel alanda her geçen gün artıyor. Yurt dışı eğitim, hazırlık sınıfı atlama, iş başvuruları ve vize başvuruları gibi çeşitli sebeplerle yabancı dil yeterliliklerini belgelemek isteyenler için istedikleri tarihte sınav oturumu bulabilmek, güvenli ve konforlu bir sınav deneyimi yaşamak, doğru ve objektif bir şekilde değerlendirilen sınav sonuçlarına hızlı ulaşmak büyük önem taşıyor. Dil yeterliliğini ölçmek isteyenlerin yoğun ilgi gösterdikleri biri de eğitim şirketi Pearson tarafından düzenlenen PTE Academic (Pearson Test of English).

Sonuçlar 48 saat içinde alınıyor

Yapay zeka teknolojisi sayesinde, çok yüksek bir tutarlılık oranına sahip olan PTE Academic’in, şu an dil yeterlilik sınavları arasında en hızlı sonuç veren (Ortalama 48 saat içinde) sınav olduğunu vurgulayan PTE Ortadoğu, Kuzey Afrika, Türkiye İş Geliştirme ve Satış Müdürü İpek Aydın, “Yapay zeka teknolojisi sayesinde çok yüksek bir tutarlılık oranına sahip olan PTE Academic, ortalama 48 saat içerisinde sonuç vererek şu an dil yeterlilik sınavları arasında en hızlı sonuç veren sınav. PTE Academic İngilizce sınavının yurt dışı eğitim, hazırlık atlama, Avustralya vize başvuruları, Birleşik Krallık’a yapılacak eğitim, çalışma ve yaşam vizesi başvurularında ve yurt içinde YDS denkliği için kabul ediliyor ve Türkiye’de ve dünyada büyük bir hızla yaygınlaşıyor” dedi.

Bilgisayar üzerinden tek oturumda yapılıyor

Yapay zeka destekli sistemin İngilizce dil yeterliliğini kısa sürede belgeleme, esnek sınav tarihlerinden faydalanma ve 2 yıl boyunca sınırsız sınav sonuç belgesi alma gibi avantajlar sağladığına da değinen Aydın, “Pearson olarak yeterlilik sınavına başvuran ve sürece dair sıkıntılarını dile getiren tüm adayları dinliyor, eğitim alanında ihtiyaçlara cevap verebilecek, çağa entegre çözümler sunmak için çalışıyoruz. Bu kapsamda PTE Academic İstanbul’da günlük ortalama 10 oturum, Türkiye genelinde de haftalık 100 sınav oturumu düzenliyoruz. Böylece tarihler açısından en uygun sınav oturumunu bulmayı ve internet üzerinden istenilen tarihteki sınava kayıt yaptırmayı mümkün hale getiriyoruz. Sitemizde yer alan örnek sınavlarla da hazırlık sürecini kolaylaştırıyoruz. Sınavları ise bilgisayar üzerinden tek oturumda gerçekleştiriyor, sonuçları online olarak katılımcılara ileterek tüm süreci daha hızlı ve kolay erişilebilir hale getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Sınava giren adaylar memnun

PTE Academic dil yeterlilik sınavına giren ve sınava ilişkin deneyimlerini paylaşan Rana Çığğın, “Okulumdaki hazırlık sınıfını geçebilmek için bu sınavı tercih ettim. Sınava hazırlık esnasında okulun bana sağladığı kaynaklar ise oldukça yeterli oldu. PTE Academic sınavı için oturum bulmak oldukça kolaydı, yeterli sayıda ve saatte oturumlar olduğu için de kolaylıkla kendime uygun olan oturuma kayıt olabildim. Test merkezleri, diğer dil yeterlilik sınavı merkezleriyle kıyaslandığında oldukça rahattı. Ayrıca bilgisayar üzerinden ve tek oturum olması da işimi daha da kolaylaştırdı. Sınav içeriği olması gerektiği gibiydi. Çok zor değildi fakat çok da kolay değildi; ayrıştırıcıydı diye düşünüyorum. ‘Writing’ konuları ise üzerine hızlıca fikir üretebileceğimiz konulardı. Sınav sonucum da bir haftadan daha kısa sürede elime ulaştı” dedi.

Kayıt olduğu üniversitenin hazırlık sınıfını geçmek için sınava giren bir diğer aday Ece Numanoğlu ise sürece dair şunları söyledi: “Sınava PTE Academic’in internet sitesindeki örnek sınavı çözerek ve sınav için hazırlanmış olan ders kitabını çalışarak hazırlandım. Bunların yanında Youtube’daki Pearson Türkiye kanalındaki videoları çok yardımcı oldu. Sınav oturumu bulmak ve kayıt yaptırmak ise çok kolaydı. Sınavın tek oturum olması benim daha iyi hissetmemi ve daha güzel bir sınav geçirmemi sağladı. Sınavın içeriği genel olarak günlük yaşam ve bazı akademik konular üzerine ve anlaşılabilir, ilgi çekiciydi. Sınav sonucum 3 gün içerisinde e-posta yoluyla bana ulaştı. Stresli olabilecek bir süreci çok kolay geçirmemi sağladı’’.

Doçentlik değerlendirmesi için yabancı dil yeterliliğini belgeleyen Ali Coşkun, “Bir devlet üniversitesinde girdiğiniz “PTE Academic sınavında, sınav skorunuz yeterli ise sonucunuz Üniversiteler Arası Kurul Başkanlığı tarafınca kabul görüyor. Bu, benim için en önemli seçim kriteri olmakla birlikte başvuru dönemleri sırasında diğer İngilizce sınavlarının çok yoğun olması ve PTE Academic testine kolaylıkla ve istediğim zamanda yer bulabilmem de çok önemliydi. Ayrıca ufak bir dinlenme arası dışında sınavı tek gün içerisinde halledebilmek de yoğun programı olan insanlar için çok avantajlı. Sınav bence güzel hazırlanmış ve dil yeterliliğini birçok açıdan ölçen bir test. Zorlandığım noktalar oldu ancak bunun da bu tür sınavlarda olması gerektiğini düşünüyorum. Zorlandığım noktanın hız sorunu olduğunu söyleyebilirim. Bazı soruları cevaplarken yavaş kaldım ancak genel olarak beğendiğim bir sınav oldu. Sonuçların e-posta üzerinden iletilmesi ise hız açısından son derece uygun. Ancak iletilen belgenin doçentlik için ÜAK tarafından yeterli bulunmaması bir sorun olarak önüme çıktı. Bu noktada PTE ekibi çok yardımcı oldu ve ÜAK ile doğrudan temasa geçerek sınav sonuç belgemi ilettiler. Bu vesileyle onlara tekrar teşekkür ediyorum’’ şeklinde konuştu.