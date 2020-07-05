İş Birliğinin ODAK Noktası Oldular

ODAK Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Yazıcı, Genel Müdür Gülgün Narinç, Kurumsal İletişim Müdürü Ayça Erkmen ve kademe yöneticileri; geçtiğimiz hafta içerisinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. ODAK Okulları yöneticileri; T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi, İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası(SİBESO), Silivri Sanayici ve İş Adamları Derneği (SİAD), Silivri Muhtarlar Derneği, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Silivri Temsilciliği, Silivri Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi’ni ziyaret ederek pandemi süreci ile ilgili yaşanılan durumlar ve sonrasında alınan tedbirler ile ilgili fikir alışverişinde bulundular.

İş Birliği Protokolleri İmzalandı

ODAK Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Celalettin Yazıcı ve yönetimi, gerçekleştirdiği ziyaretlerde eğitimde iş birliği protokolleri imzaladı.

T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hazım Tamer Dodurka’yı ziyaret eden ODAK Okulları yönetimi, önümüzdeki yıllarda üniversite ile yapacakları akademik, sosyal ve kültürel anlamdaki etkinlikleri eğitimde iş birliği protokolü ile imza altına aldı.

Yönetim aynı zamanda Silivrili esnafların da ODAK Okulları ayrıcalıklarından avantajlı şekilde faydalanabilmeleri adına Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası (SİBESO) Başkanı Nuray Koçer ve Silivri Küçük Sanayi Sitesi Kooperatifi Başkanı Ercan Çalışkan ile de iş birliği protokolleri imzaladı. İmzalanan protokollere göre Silivrili esnafların yakınlarına ODAK Okullarınca %20 oranında indirim uygulanacağı açıklandı.

Süreci Değerlendirdiler

ODAK Okulları yöneticileri, İlçe Millî Eğitim Müdürü Zekeriya Artar’ı makamında ziyaret etti. Yeni görevi sebebiyle hayırlı olsun dileklerini ileten yönetim aynı zamanda yakın zamanda babasını kaybeden Artar’a taziyede bulundular. ODAK Okullarının çalışmalarını takip ettiğini belirten İlçe Millî Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, Millî Eğitim Bakanlığınca pandemi süreciyle ilgili alınan tedbirler ve beklentileri ile ilgili bilgi verdi.

ODAK Okulları yönetiminin hafta içerisindeki bir diğer adresi ise Silivri Sanayici ve İş Adamları Derneği (SİAD) oldu. SİAD Başkanı Hakan Kocabaş ve yönetimini ziyaret eden ODAK Okulları yöneticileri, pandemi sürecini ve alınan tedbirleri değerlendirdi. Sürecin SİAD üyeleri üzerindeki etkileri ile ilgili Başkan Kocabaş’tan bilgi aldı.

Muhtarlar Derneği Başkanı Muharrem Eren’i ziyaret eden yöneticiler; Akören Mahallesi Muhtarı Hüseyin Ergin, Beyciler Mahallesi Muhtarı Yaşar Köse, Çayırdere Mahallesi Muhtarı Doğan Bilgiç, Danamandıra Mahallesi Muhtarı Cengiz Çelik ile de sohbet etme imkânı yakaladılar. Pandemi sürecinde özellikle ihtiyaçların giderilmesi ve maaşların evlerde ödenmesi noktasında büyük sorumluluk alan muhtarlara teşekkürlerini ileten ODAK Okulları yöneticileri, okullarında aldıkları tedbirlerle ilgili de Dernek Başkanı Muharrem Eren ve muhtarlarla istişare etti.

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Silivri Temsilcisi Süheyl Kırkıcı’yı da ziyaret eden yönetim, önümüzdeki yıl okullarında almış oldukları tedbirler ve akademik planlama ilgili fikir alış verişinde bulundu.