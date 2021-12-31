‘İş İletişim Trendleri’ eğitimi 15’ten fazla ülkeden katılımcıyı bir araya getirdi

Rusya Federasyonu Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘İş İletişim Trendleri’ eğitimleri, 15’ten fazla ülkeden sağlanan katılım ile gerçekleştirildi.

Rusya Federasyonu Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ‘İş İletişim Trendleri’ eğitimi, BDT, BRICS, ASEAN ve Avrupa bölgelerini kapsayan 15’ten fazla ülkeden çok sayıda katılımcıyla 15-18 Aralık tarihlerinde gerçekleştirildi. 4 günlük kurs boyunca, okul ve işlerinde Rusçayı kullanan öğrenciler, genç profesyoneller ve başarılı girişimciler, iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak 20 saatlik bir programa katıldı. Program, 19 etkinlik ve 21 konuşmacıyı bir araya getirdi.

Yapılan açıklamaya göre, eğitim boyunca her gün düzenlenen çeşitli etkinliklerde farklı ülkelerden konuşmacılar, Moskova’daki stüdyoda bulunan etkinlik sunucusuyla çevrimiçi olarak bir araya geldiler. Canlı olarak yayınlanan tüm etkinliklerde katılımcılar, konuşmacılara sorularını canlı sohbet aracılığıyla yöneltme imkanına sahip oldu. Eğitimin iletişim aracı haline canlı sohbet sayesinde katılımcılar görüşlerini paylaşırken çeşitli projelere katılıp gelecekteki iş birliği ihtimallerini tartıştı. Konuşmacılar dilbilgisinden dijital ortama, kendi kendini sunum tekniklerinden dijital saygınlığa, iş yazışmalarından kitlelerle etkileşime kadar iletişimle ilgili çok çeşitli konuda sunumlar gerçekleştirdi. Larisa Selezneva, Valery Efremov, Olga Lukinova, Yulia Soldatenkova, Ilya Nedolya, Alexandra Olkhovskaya, Anton Krasnobabtsev ve Svetlana Drugoveyko-Dolzhanskaya gibi önde gelen Rus kuramcı ve uygulayıcılar katılımcılarla bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Tatyana Melnikova, Igor Pinchuk, Elena Artemenko-Mel ’yantsova, Ksenia Volnistaya, Andrey Salikov, Veronika Punchik, Sergey Kuzmenko, Lyudmila Lazovik, Irina Pridverova gibi Belaruslu uzmanlar tarafından da bir dizi etkinlik düzenlendi. Türkiye’de ise Rusça’ya ilgi her geçen gün artıyor. Rus diline olan ilgi Türk üniversitelerinden gelen temsilciler Hülya Arslan, Sevinç Üçgül ve Zülfiye Şahin tarafından vurgulandı.