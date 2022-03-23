İşitme engelli çocuklar bu eğitimle kendini ifade edebilecek

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bulunan Engelsiz Yaşam Merkezi’nde işitme engelli çocuklara dudak okuma eğitimi verilmeye başlandı. Öğrenciler aldıkları eğitimle kendilerini daha sağlıklı ifade etme imkanına kavuşacak.

Gölcük Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde; Dudak Okuma ve Sosyal Becerilerini Geliştirme Eğitimi sınıfı açıldı. Öğrenciler; kendileri için açılan özel sınıfta alacakları eğitimle, söyleneni dudak okuyarak anlama ve kendilerini konuşarak ifade etme imkanına kavuşacak. Gölcük Milli Eğitim Müdürlüğü, Gölcük Rehberlik Araştırma Merkezi işbirliği ile Gölcük Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde hizmete açılan Dudak Okuma ve Sosyal Becerilerini Geliştirme Eğitimi sınıfında; 2-12 yaş arası 27 öğrenci eğitim görüyor. Çocuk gelişimi uzmanı Gizem Balaban tarafından verilen dudak okuma eğitimi, ilk etapta 1 yıl devam edecek.

Açılış töreni

Dudak Okuma ve Sosyal Becerilerini Geliştirme Eğitimi sınıfının açılışına; Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, AK Parti İlçe Başkanı Çetin Seymen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Caferi Tayyar Mert, Gölcük Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Ayhan Doğan, Gölcük Engellilerle Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Hasan Bat, veliler ve öğrenciler katıldı.

"İletişim sorunu yaşamayacaklar"

Açılış töreninde konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Gölcük Belediyesi olarak, ilçemizdeki önemli bir ihtiyacı karşılamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Okul öncesi yaşta verilmesi gereken dudak okuma eğitimini alan işitme engelli çocuklarımız, görüştükleri kişi işaret dilini bilmese dahi; söyleneni, konuşan kişinin dudakları izleyerek anlayabilecek ve kendilerini de sözlü olarak ifade edebilecekler. Çocuklarımızın her biri, yetişkin olduklarında, inşallah aileleri ve çevreleri ile iletişim sorunu yaşamayacaklar. Gölcük Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi’nde verdiğimiz eğitimin, başta işitme engelli çocuklarımıza, ailelerine ve ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.