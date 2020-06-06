İstanbul Gelişim Üniversitesinin uluslararası akreditasyonlu program sayısı 60 oldu

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ), uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilen program sayısının üniversitelerinde 60’a çıktığını duyurdu.

2017 yılından itibaren akreditasyon çalışmalarına başladıklarını ve sahip oldukları akreditasyonların gururunu yaşadıklarını ifade eden İGÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Abdülkadir Gayretli, “Saygın uluslararası yükseköğretim derecelendirme kuruluşu Times Higher Education (THE) tarafından gerçekleştirilen ‘Üniversite Etki Sıralaması’ (Impact Ranking 2020) sonuçlarına göre Birleşmiş Milletler (BM) sürdürülebilir kalkınma hedefleri arasında yer alan SDG 4 ‘Kaliteli Eğitim’ kategorisinde dünyada ilk 100 üniversite arasına girdik. Türkiye’den 1’inci sıraya adımızı yazdırdık. Uluslararası alanda hedeflerimiz büyük. Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Gastronomi Programı, Gastronomi Programı İngilizce ve Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon Programı’nın da akredite edilmesiyle, uluslararası akreditasyonlu program sayımız 60 oldu” dedi.

“Türkiye’de akredite edilmiş program sayısı yüzde 5 oranında”

İstanbul Gelişim Üniversitesi’nin dünya üniversitesi olma yolunda büyük başarılar elde ettiğini söyleyen Abdülkadir Gayretli, “2017-2018 yükseköğretim istatistiklerine göre lisans, önlisans, yükseklisans ve doktora öğrencisi toplamda 7,5 milyondan fazla üniversite öğrencisi var. Fakat üniversite kalite denetlemeleri sonucu akredite edilmiş program sayısı ise yüzde 5 oranında görülüyor. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç öncülüğünde, öğrencilerin uluslararası standartlarda eğitim almaları için uluslararası akreditasyon kuruluşları ile iş birliği içerisine girdik ve uluslararası akreditasyon kuruluşları tarafından akredite edilen program sayımızı 60’a çıkardık. Avrupa’dan ve Amerika’dan 60 program ile akredite edilen tek yükseköğretim kurumu ve Türkiye’de en çok akredite olmuş programa sahip üniversite olma unvanına eriştik” diye konuştu.

Akreditasyon ne demek?

Akreditasyondan ve Kaliteden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nail Öztaş akreditasyon ile ilgili şu bilgileri paylaştı; “Üniversiteler için akreditasyona sahip olmak eğitimin kalitesini belgelemek anlamına geliyor. Üniversiteler hem ulusal hem de uluslararası kuruluşlara başvurarak eğitimlerini ‘kalite’ açısından onaylatıyor. YÖK, üniversite tercihi yapacak adayların seçimini kolaylaştırmak ve daha bilinçli tercih yapmalarını sağlamak amacıyla tercih kılavuzuna, üniversitelerin programlarının akreditasyon bilgisi de ekledi.”

Prof. Dr. Nail Öztaş ayrıca akreditasyona sahip programları ise şöyle sıraladı:

İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi (AQAS)

Ekonomi ve Finans Pr. (İngilizce)

Ekonomi ve Finans Pr.

Halkla İlişkiler ve Tanıtım Pr.

Havacılık Yönetimi Pr. (İngilizce)

Havacılık Yönetimi Pr.

İngiliz Dili ve Edebiyatı Pr. (İngilizce)

İşletme Pr. (İngilizce)

İşletme Pr.

Psikoloji Pr. (İngilizce)

Psikoloji Pr.

Radyo, Televizyon ve Sinema Pr.

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Pr.

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Pr. (İngilizce)

Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Pr.

Sosyoloji Pr.

Turizm Rehberliği Pr.

Türk Dili ve Edebiyatı Pr.

Uluslararası İşletmecilik ve Ticaret Pr.

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Pr. (İngilizce)

Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık Pr.

Uluslararası Ticaret Pr. (İngilizce)

Uluslararası Ticaret Pr.

Yeni Medya Pr.

Yönetim Bilişim Sistemleri Pr.

Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (AQAS)

Bankacılık ve Sigortacılık Pr.

Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Pr.

Havacılık Yönetimi Pr.

İşletme Bilgi Yönetimi Pr.

Lojistik Pr.

Medya ve İletişim Pr.

Sosyal Hizmet Pr.

Uçak Gövde-Motor Bakım Pr.

Uluslararası Ticaret Pr.

Gastronomi Pr.

Gastronomi Pr. (İngilizce)

Sağlık Bilimleri Yüksekokulu (AHPGS)

Beslenme ve Diyetetik Pr. (İngilizce)

Beslenme ve Diyetetik Pr.

Çocuk Gelişimi Pr. (İngilizce)

Çocuk Gelişimi Pr.

Ergoterapi Pr.

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Pr. (İngilizce)

Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Pr.

Hemşirelik Pr. (İngilizce)

Hemşirelik Pr.

Odyoloji Pr.

Sağlık Yönetimi Pr.

Sosyal Hizmet Pr. (İngilizce)

Sosyal Hizmet Pr.

Güzel Sanatlar Fakültesi (AQAS)

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Pr.

İç Mimarlık Pr.

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Pr.

Sinema ve Televizyon Pr.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (AQAS)

Antrenörlük Eğitimi Pr.

Egzersiz ve Spor Bilimleri Pr.

Spor Yöneticiliği Pr.

Rekreasyon Pr.

Mimarlık - Mühendislik Fakültesi (ABET)

Bilgisayar Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Endüstri Mühendisliği

Yabancı Diller Yüksekokulu (PEARSON)