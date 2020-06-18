İstanbul Rumeli Üniversitesi’nden adaylara jest...

İstanbul Rumeli Üniversitesi Tanıtım ve Aday İlişkileri Müdürü Tuba Uçar tarafından yapılan yazılı açıklamada ‘’ İstanbul Rumeli Üniversitesi olarak aday öğrencilerimizin bu zorlu süreçte yanlarında olmak istedik. Desteğimizin ve başarı dileklerimizin onların ulaşması adına internet sitemizden başvuran ilk 5000 kişiye Rumeli Aday kitlerimizi ileteceğiz. Şu anda kadar 2000’nin üzerinden adaya kitlerimizi ilettik. Umarız ki bu süreci tüm adaylar sağlıkla atlatacaktır. Üniversite olarak her zaman hem öğrencilerimizin hem de adaylarımızın yanındayız. ’’Adaylar, sınav kitine aşağıdaki linkten form doldurarak ulaşabilirler.

https://rumeli.edu.tr/sinav_kit/