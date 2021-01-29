İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı duyurdu: Nörolojik Bilimler binası açılıyor

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, İstanbul Tıp Fakültesi Çapa kampüsünde yer alan Nörolojik Bilimler binasının 26 Şubat’ta açılacağını duyurdu.İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile Nörolojik Bilimler binasının 26 Şubat tarihinde açıklanacağını duyurdu. Prof. Dr. Tükek, yaptığı açıklamada, “İstanbul Tıp Fakültesi Çapa kampüsünde Nörolojik Bilimler binamız 26 Şubat’ta açılıyor. Bünyesinde nöroloji, beyin cerrahisi, nöroradyoloji, epilepsi merkezi, inme merkezi olan bina, 10 bin metrekare kapalı alana sahip. Ülkemize ve camiamıza hayırlı olsun” ifadelerine yer verdi.