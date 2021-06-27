İstanbul’da AYT sınavı heyecanı

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı.

YKS’nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri saat 10.15’te başladı. İstanbul’da da öğrenciler, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında güvenlik kontrolleriyle içeri alındı. Gençler salonlarda sınav heyecanı yaşarken, aileleri okul kapılarında beklemeye başladı. Çocuklarına destek olan veliler okul kapısında dua etti.

180 dakika sürecek AYT’de "Türk dili ve edebiyatı- sosyal bilimler-1" testi 40 sorudan oluşacak. Bu testte adaylar, Türk dili ve edebiyatından 24, tarih-1’den 10, coğrafya-1’den 6 soru yanıtlayacak. AYT’nin "sosyal bilimler-2" testi 40, matematik testi 40, fen bilimleri testi de 40 sorudan oluşacak. Sosyal bilimler testinde tarih-2’den 11, coğrafya-2’den 11, felsefe grubundan 12, din kültürü ve ahlak bilgisi veya ek felsefe sorularından 6 soru yer alacak. Fen bilimleri testindeki dağılım ise fizik 14, kimya 13 ve biyoloji 13 soru şeklinde olacak. Üçüncü ve son oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) de 27 Haziran’da 15.45’te başlayacak ve adaylara 120 dakika süre verilecek. Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak sınavda toplam 80 soru yer alacak.

Sınav öncesi okula girişler saat 10.00’da sona ererken, saat 10.15’de başlayan sınav 13.15’de sona erecek. Sınava maske ve mesafe kontrolleri ile giren adaylar, sınav sürecinde maskelerini çıkarabilme hakkına sahip olacaklar.

Okul kapısında heyecanla çocuğunu bekleyen Fadime Acar, "Çocuklarımız zor bir süreçten geçtiler, zor hazırlandılar ama başaracaklarına inanıyoruz. Hedefleri mühendislik ve mimarlık. İnşallah hedeflerine ulaşırlar ve istediklerini yaparlar" dedi.

Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2021, 11:10