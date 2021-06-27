İstanbul’da AYT sınavı heyecanı

ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) başladı.
YKS’nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri saat 10.15’te başladı. İstanbul’da da öğrenciler, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında güvenlik kontrolleriyle içeri alındı. Gençler salonlarda sınav heyecanı yaşarken, aileleri okul kapılarında beklemeye başladı. Çocuklarına destek olan veliler okul kapısında dua etti.
Sınav öncesi okula girişler saat 10.00’da sona ererken, saat 10.15’de başlayan sınav 13.15’de sona erecek. Sınava maske ve mesafe kontrolleri ile giren adaylar, sınav sürecinde maskelerini çıkarabilme hakkına sahip olacaklar.
Okul kapısında heyecanla çocuğunu bekleyen Fadime Acar, "Çocuklarımız zor bir süreçten geçtiler, zor hazırlandılar ama başaracaklarına inanıyoruz. Hedefleri mühendislik ve mimarlık. İnşallah hedeflerine ulaşırlar ve istediklerini yaparlar" dedi.Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2021, 11:10