İstanbul’da KPSS heyecanı

-Türkiye genelinde Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) heyecanı yaşandı. İstanbul’a memur adayları, KPSS’nin alan bilgisi sınavında ter döktü. Sınava geç kalan bazı adaylar ise kapının kapanmasıyla birlikte içeriye alınmadı.
Bahçelievler Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’ne gelen bazı adaylar, sınavın başlamasına 15 dakika kala kapıların kapatılmasıyla içeriye alınmadı. Sınava giremeyen bazı adaylar duruma tepki gösterdi.Sınava giren bir memur adayı çok çalıştığı belirterek, "Çalıştık çabaladık. 1 yıl boyunca. Hedefim iyi bir kuruma atanmak" dedi.