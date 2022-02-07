İstanbul’da öğrenciler ders başı yaptı

İstanbul’da okullar 15 günlük sömestr tatilinin ardından yeniden açıldı. Sabah saatlerinde heyecanla okulun yolunu tutan öğrenciler, zilin çalmasıyla ders başı yaptı.Okul bahçesinde düzenlenen törende İstiklal Marşı’nı okudu. Ardından sıralar halinde çocuklar sınıflarına geçti. Tatilin ilk günlerinde yağan kar ile birlikte güzel vakit geçirdiklerini dile getiren çocuklar bunun yanı sıra çeşitli oyunlar oynadığını söyledi. Çocuklarını okula getiren veliler ise tatilde çocuklarıyla bol bol vakit geçirip yorulduklarını ve artık dinlenme sırasının onlara geldiğini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2022, 10:27