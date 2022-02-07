banner4556

İstanbul’da öğrenciler ders başı yaptı

banner4664

İstanbul’da yaklaşık 3 milyon öğrenci 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı ikinci yarıyıla bugün okul zilinin çalmasıyla birlikte eğitim ve öğretim başladı.

İstanbul’da öğrenciler ders başı yaptı
banner4584

İstanbul’da okullar 15 günlük sömestr tatilinin ardından yeniden açıldı. Sabah saatlerinde heyecanla okulun yolunu tutan öğrenciler, zilin çalmasıyla ders başı yaptı.Okul bahçesinde düzenlenen törende İstiklal Marşı’nı okudu. Ardından sıralar halinde çocuklar sınıflarına geçti. Tatilin ilk günlerinde yağan kar ile birlikte güzel vakit geçirdiklerini dile getiren çocuklar bunun yanı sıra çeşitli oyunlar oynadığını söyledi. Çocuklarını okula getiren veliler ise tatilde çocuklarıyla bol bol vakit geçirip yorulduklarını ve artık dinlenme sırasının onlara geldiğini ifade etti.

banner4336

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2022, 10:27
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Serdar Tuncer, Kestel’de sevenleriyle buluştu
Serdar Tuncer, Kestel’de sevenleriyle buluştu
  1. KÜLTÜR-SANAT

banner3841

banner4586

banner4577

banner4349