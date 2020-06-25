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İstanbul’da okullar YKS sınavına hazırlanıyor

Üniversite adaylarının ter dökeceği Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi İstanbul’da öğrencilerin sınava gireceği okullarda dezenfeksiyon çalışması devam ediyor.

İstanbul’da okullar YKS sınavına hazırlanıyor

Üniversite adaylarının ter dökeceği Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi İstanbul’da öğrencilerin sınava gireceği okullarda dezenfeksiyon çalışması devam ediyor.

Üniversite adaylarının ter dökeceği Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS), 27-28 Haziran’da yapılacak. YKS öncesi İstanbul’da öğrencilerin sınava gireceği okullarda dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor. Korona virüsle mücadele çalışmaları kapsamında Bahçelievler Belediyesi ekipleri, öğrencilerin sağlıklı bir ortamda sınava girebilmeleri için okullardaki dezenfeksiyon çalışmalarını devam ettirdi. Ekipler, masa ve sıralar, lavabo, merdiven korkulukları ile tüm ortak kullanım alanlarını dezenfekte ederek okulları sınav gününe hazır hale getirdi.

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