İstanbul’da okullarda 21 Eylül provası

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞININ BELİRLEDİĞİ 'EĞİTİM KURUMLARINDA HİJYEN ŞARTLARININ GELİŞTİRİLMESİ, ENFEKSİYON ÖNLEME VE KONTROL KILAVUZU'NDA' YER ALAN KRİTER VE ÖNLEMLERİ YERİNE GETİREN KAĞITHANE ANADOLU LİSESİNE İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN "OKULUM TEMİZ" BELGESİ VERİLDİ. 21 EYLÜL'DE BAŞLAMASI PLANLANAN YÜZ YÜZE EĞİTİM ÖNCESİ PROVALARIN YAPILDIĞI OKULDA, HİJYEN ŞARTLARI VE TEMİZLİK ÇALIŞMALARI AN BE AN İZLENECEK.