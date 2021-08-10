İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji deneyimli akademik kadrosu ile yeni döneme hazır

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji akademik kadrosu, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde uygulanacak olan tüm yenilikçi eğitim içeriklerini 37 farklı atölyede deneyimledikleri programla yeni döneme hazır olurken tüm kampüslerinde aldığı Covid-19 tedbirleriyle de öğrencileriyle buluşacak olmanın heyecanını yaşıyor.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Yönetici ve Öğretmen Hizmet İçi Eğitim Programları Türkiye’deki tüm yöneticiler ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştiriliyor. Yönetici Hizmet İçi Eğitimi 4-7 Ağustos tarihleri arasında yüz yüze gerçekleştirilirken, Öğretmen Hizmet İçi Eğitim Programı ise online olarak 9-10-11 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Hizmet İçi Eğitim Programları’nda açılış konuşması yapan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ali Deniz, İstanbul Teknik Üniversitesinin 250 yıllık birikimi ve imkânlarıyla, okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerde yapılacak iş birlikleri ile İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinin yanında olduğunu dile getirdi.

Prof. Dr. Ali Deniz, “Eğitim, sürekli devinim içinde olan ve dinamik bir süreçtir. Sürekli arayış içinde olmak ve yenilikleri keşfetmek zorundayız. İstanbul Teknik Üniversitesi, Türkiye’nin en güçlü marka değerine sahip eğitim kurumlarından biridir. Bu kadar güçlü bir eğitim kurumunun Doğa Ailesi ile yeni bir sayfa açması, olumlu gelişmeleri beraberinde getirdi. İTÜ olarak sahip olduğumuz cevherleri Doğa Kolejine aktarmaya devam edeceğiz. Marka değerlerimizi birleştirip daha da büyüyeceğiz” dedi.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilcisi Serhat Özeren ise “İstanbul Teknik Üniversitesi çatısı altında, güçlü adımlarla ilerliyoruz. İTÜ, Doğa Koleji kadrosuyla çok güzel bir sinerji oluşturdu. Tamamen eğitim odaklıyız. En büyük gücümüz olan öğretmenlerimizle; çağdaş, parlak bir nesil yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

37 farklı atölye ile deneyim sağlandı

Akademik dersler, Doğa’ya özgü fark dersleri, geliştirdiği etkinlik ve projeleriyle öğrenciyi öğrenmenin ve üretmenin merkezine koyan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji; okul yöneticilerinin, öğrenciler için planlanan yeni eğitim-öğretim yılının içeriklerini 37 farklı atölyede deneyimlemelerini sağladı. Geleceğin çocuklarını yetiştiren yöneticiler; stratejik düşünme, zaman yönetimi, takım olma, sorgulama ve dijital becerileri kullanmayla geleceğin dünyasını kurgulamada yine öncü bir adım atmış oldu.