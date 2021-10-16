İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji III. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi’nde

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji ulusal ve uluslararası düzeyde eğitime destek vermeye devam ediyor. 14 Ekim’de başlayan ve 17 Ekim 2021 tarihine kadar devam edecek III.Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi’ne destek olan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, eğitimi sadece öğrenci ile sınırlamayarak öğretmen eğitimine de büyük önem veriyor. Online olarak gerçekleşen Kongre kapsamında İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji coğrafya öğretmenleri hem alanında uzman akademisyenlerden eğitim alacak hem de atölye çalışmalarına katılarak eğitim verecek.

Eğitim alanında kongrelere destek vermeye ve içinde bulunmaya önem veren İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji online gerçekleşen III. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi’ndeki yerini aldı. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji coğrafya öğretmenleri 4 gün boyunca yurt içinden ve yurt dışından alanında uzman coğrafya eğitimcilerinden ders alarak birçok atölye çalışmalarına katılacak. İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji coğrafya öğretmenleri aynı zamanda kongre kapsamında eğitim de verecek. Kongre kapsamında coğrafya öğretmenlerimiz alanında uzman akademisyenlerden, Web 2.0 Araçlarıyla İnteraktif Harita, Bulut Gözlemciliği,Storymaps,6 Şapka Yönteminin Coğrafya Derslerinde Kullanılması,Coğrafya Öğretimi İçin Artırılmış Gerçeklik Materyallerinin Hazırlanması, Astronomi Atölyesi ve Coğrafya Öğretimine Yönelik Öykü Hazırlama gibi pek çok konu üzerinde atölye çalışmalarında eğitim alacak.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Yönetim Kurulu Üyesi ve Kurucu Temsilci Serhat Özeren, ana teması "Güçlü Coğrafya Eğitimi, Güçlü Gelecek ve Yaşam İçin Coğrafya Eğitimi" olarak belirlenen bu yılki III.Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi’nde yerli ve yabancı akademisyenlerin yapacakları katkılar, coğrafya eğitiminin daha iyi yerlere gelmesinde önemli bir etkiye sahip olacaktır. Daha önce de olduğu gibi, özellikle eğitim alanındaki projelere destek vermeye devam edeceğiz” dedi. Özeren, “İTÜ ETA VAKFI Doğa Koleji, coğrafya eğitimi alanındaki uygulamaları daha iyiye götürecek her türlü çalışmanın hem Türkiye hem de dünya ve insanlığın geleceği için büyük bir önem taşıdığının bilincindeyiz. Her düzeyde bu çalışmaların destekçisi olmaya ve tüm bu çalışmaların bizzat içinde yer almaya önem veriyoruz” şeklinde konuştu.