İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinden LGS başarısına yüzde 100’e varan burs imkânı

250 yıllık akademik birikimi ve köklü geçmişi olan İstanbul Teknik Üniversitesi ile uzun soluklu bir yolculuğa çıkan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, Liseye Geçiş Sınavı’nda (LGS) başarılı olan öğrenciler için yüzde 100 burs imkânı sağlıyor.

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Anadolu Liseleri ve Fen ve Teknoloji Liseleri, sunduğu yüzde 100’e varan LGS bursuyla başarıyı ödüllendiriyor, eğitime destek veriyor. Kampüs ve kontenjana göre değişen yüksek burs oranlarının yanı sıra kitap ve kıyafet desteği de sağlıyor.

Öğrenciler, İTÜ’nün bilgi ve tecrübelerinden yararlanacak

İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinde eğitim alma fırsatı elde eden öğrenciler, 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde İTÜ’nün yükseköğretimdeki bilgi ve tecrübelerinden yararlanacak.

Merak eden, araştıran, sorgulayan öğrenciler yetiştiren İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, proje modelli lise eğitimi ile öğrencilerine bilimsel süreç becerileri kazandırarak onların olayları bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirmesine olanak sağlıyor.

21. yüzyıl becerileri kazanıyorlar

Proje modelli lise eğitimiyle öğrencilerine 21. yüzyılın gerektirdiği tüm yeterlilikleri kazandırmayı hedefleyen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji; öğrencilerini araştırma, inceleme, problem çözme, iletişim, fen okuryazarlığı, teknoloji okuryazarlığı, eleştirel ve farklı düşünme, iş birliği yapabilme becerileriyle donatıyor.

Eğitim programlarıyla fark oluşturuyor

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, ifade yeteneği güçlü, sosyal, yenilikçi ve teknolojiyle barışık girişimciler yetiştirmeyi amaçlayan t-MBA (Teenager MBA) eğitim programıyla, 10 farklı işletme yüksek lisans dersini lise düzeyine uyarlıyor. İfade yeteneği güçlü, sosyal, yenilikçi ve teknolojiyle barışık girişimciler yetiştirmeyi amaçlayan t-MBA eğitim modeli; İTÜ ETA Vakfı Doğa Kolejinde 9, 10 ve 11. sınıflarda uygulanıyor. Eğitimi yalnızca bilginin aktarıldığı süreç olarak kabul etmeyen İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, eğitimde fark oluşturan lise konseptiyle LGS’de başarı gösteren öğrencilere daha iyi bir eğitim imkânı sağlıyor.

Bilim ve teknolojinin baş döndürücü bir hızla değiştiği günümüzde artık okul müfredatları öğrencilere bilgi değil, beceri kazandırmaya yönelik geliştirilmektedir. Bu bilinçle Doğa Koleji lise eğitimine, t-MBA eğitiminin yanına proje modelli lise eğitimini de koyarak öğrencilerine 21. yüzyılın gerektirdiği tüm yeterlilikleri kazandırmayı hedefliyor.

LGS burs oranınızı öğrenmek ve tercih danışmanlığı almak için www.dogakoleji.k12.tr/basvurular/lgs adresini ziyaret edebilirsiniz.