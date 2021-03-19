İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji’nden TÜBİTAK başarısı

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, TÜBİTAK-Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında büyük bir başarıya imza attı.

İstanbul Teknik Üniversitesinin akademik desteği, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencilerine kılavuz olmaya devam ediyor. Prof. Dr. Celal Şengör, Prof. Dr. Esra Çapanoğlu Güven, Doç. Dr. Burcu Özsoy, Doç. Dr. Ali Görkem Yılmaz gibi alanlarının önemli temsilcileri, TÜBİTAK liseler arası yarışmalara katılacak projelerde, danışman öğretmenler ve öğrencilere destek oldular.

Fizik, Kimya, Biyoloji, Coğrafya, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Değerler Eğitimi, Psikoloji, Matematik, Teknoloji Tasarım ve Yazılım alanlarında binlerce proje arasında değerlendirilen projeleri ile ilk aşamayı geçerek TÜBİTAK bölge sergilerine davet edildi. Öğrenciler, salgında beslenme bozukluklarından okuma alışkanlıklarına, yenilenebilir enerji kullanımından, diyabet hastaları için doğal ve kalorisiz bitkisel çözümlere, yapay zeka algoritmalarıyla sporcuların performans analizine kadar birçok başlığa saptama ve çözüm projeleri sundu.

“Geleceğimizi, temelinde bilim olan eğitim kuracaktır”

İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör, kendi bilim aşkının da ortaokul ve lise yıllarında şekillenip geliştiğini hatırlatarak “İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji öğrencilerinin TÜBİTAK yapısı ile tanışması bile çok önemli. Bununla yetinmeyip proje üretiyorlar. Onlara bu ortamı sağlayan okullarının kıymetini bilmelerini öneririm. Ben hala, tabiat bilgisi ve coğrafya öğretmenlerimi saygıyla anarım. Bilim vizyonu, bu yaşta kazanılınca gelişim daha güçlü oluyor. Geleceğimizi, temelinde bilim olan eğitim kuracaktır. Çocukların bu bilinç ile yetiştiriliyor olmasını alkışlıyorum” dedi.

“İTÜ’nün bilim geleneği ve sürdürülebilir gelecek”

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, İTÜ’nün değerlerine müteşekkir olduğunu belirterek şunları söyledi: “Her bireyi birbirini destekleyen büyük ailemiz ile gurur duyuyoruz. İTÜ’nün bilim geleneğini, sürdürülebilir gelecek bilinciyle çocuklarımıza sunuyoruz. Kurum olarak, yarışmalara ödül için yönlenmiyoruz. Ne mutlu ki, araştıran, sorgulayan, merak eden, üreten ve kendini ülkesine sorumlu hisseden öğrencilere; aynı sorumlulukla eğitim veren akademik kadroya sahibiz. Danışman öğretmenlerimizle de öğrencilerimizle de gurur duyuyoruz.”