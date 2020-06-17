İTÜ Rektörü, Doğa Koleji kampüs yöneticileriyle buluştu

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Ankara Çukurambar Kampüsü’nde gazeteci velilerle ve Doğa Koleji kampüs yöneticileriyle buluştu.

İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Ankara Çukurambar Kampüsü’nde gazeteci velilerin sorularını yanıtlayarak pandemi sürecinde uzaktan eğitime ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Mehmet Karaca, “İTÜ ETA Vakfı’nın Doğa Koleji’ni devir alması, veliler arasında güven oluşturdu” dedi.

Prof. Dr. Mehmet Karaca, “İstanbul Teknik Üniversitesi’nin yapay zeka ve Fen Bilimleri alanında ilklerin adresi olması, Doğa Koleji’ni de ilklerin adresi haline getirecek. Yapay zeka ve veri mühendisliği alanlarında Doğa Koleji’nde bir üs oluşturacağız. Öğrencilerimiz, akademik altyapılarını üniversiteye başlamadan; lise ve ortaokul kademelerinde güçlendirirse, kariyer gelişimlerini de çok daha güçlü temeller üzerinde inşa edeceklerdir” dedi.

“Sağlık çalışanlarımızın yanındayız”

Sağlık çalışanlarının çocuklarına burs desteğinde bulunacaklarını söyleyen Prof. Dr. Mehmet Karaca, “Pandemi süresince İTÜ-Doğa ailesi olarak öğrencilerimizin akademik ve sosyal gelişimlerinin sekteye uğramaması için uzaktan eğitimlerimizi senkron ve asenkron olarak kesintisiz sürdürdük. Canları pahasına özveri gösteren sağlık çalışanlarımızın ve halkımızın emniyetini sağlayan güvenlik güçlerimizin çocuklarına burs imkanı sunarak destek olacağız” diye konuştu.

Prof. Dr. Mehmet Karaca, pandemi sürecine ilişkin: “Velilerimiz müsterih olsunlar, öğrencilerimiz her koşulda eğitimlerine devam edecek. Doğa Koleji, güçlü teknolojik altyapısıyla dijital dönüşümünü sürdürerek uzaktan eğitim faaliyetlerini kesintisiz sürdürecektir” dedi.

“Doğa Koleji akademik altyapısı, İTÜ ile entegre olacak”

İTÜ’nün yüksek öğretimdeki 247 yıllık geçmişinin yanında, özel okul alanında da ciddi bir deneyime sahip olduğunu belirten Prof. Dr. Mehmet Karaca, “Üniversitemizin imkanlarını Doğa Koleji’ne açtık. İTÜ öğretim üyeleri, Doğa Koleji’nde derslere destek olmaya başladı. Öğrencilerimizin yetenekleri doğrultusunda kişisel gelişimlerine kanalize olmalarını sağlayacağız. Doğa Koleji akademik altyapısı yüksek öğrenimle entegre olacak” diye ifade etti.