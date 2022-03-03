Kartal Belediyesi’nden motokuryelere sertifikalı ilk yardım eğitimi

Kartal Belediyesi’nde 40 motokuryeye sertifikalı temel ilk yardım eğitimi verildi. Motokuryeler sertifikalarını Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in elinden aldı.

Kartal Belediyesi meclis salonunda, 40 motokuryeye “Sadece paket taşımıyoruz can taşıyoruz” sloganıyla sertifikalı temel ilk yardım eğitimi verildi. Eğitime; Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, Kartal Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Barış Özel, ve motokurye olarak çalışan birçok kişi katıldı. Eğitimde katılımcılara, ilkyardımın yanı sıra; kalp masajı ve suni solunum teknikleri öğretildi. Hem teorik hem de pratik ilk yardım eğitimlerini alan 40 motokurye, program sonunda sertifikalarını Başkan Gökhan Yüksel’in elinden aldı.

“Eğitim programını merkezimize aldık”

Konu hakkında konuşan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel, “ Böyle hızlı hızlı ürünleri teslim eden arkadaşlarımızın koşullarını çok bilmiyorduk. Çok farkında değildik ya da çok dikkat edemiyorduk. Fakat bir araştırma yaptığımızda sadece Kartal’da 2 binin üzerinde motokurye olarak çalışan arkadaşımız var. Dolayısıyla hem başkanımız Barış Bey hem Kartal’daki kurye arkadaşlarımızın ihtiyaçlarını tespit etmeye başladık. Ve bir iş güvenliği, bir eğitim programını merkezimize aldık. Bir paket program yaptık aslında. Bugün bu eğitim aşamasının ilk ayağındayız. Hem iş güvenliği uzmanlarımız, hem eğitimciler hem de içerisindeki deneyimli insanların tecrübe aktarımını burada sergiliyoruz. Bugün, “Sadece paket taşımıyoruz. Can da taşıyoruz” sloganıyla yola çıktılar. Bu gerçeği bilmek, hatırlamak ve bu gerçeğe göre hareket etmek çok kıymetli” dedi.

“Kartal’da başlattığımız bu büyük projeyi tüm Türkiye’ye duyurmayı düşünüyoruz”

Kartal Motosikletli Kuryeler Derneği Başkanı Barış Özel ise “Son zamanlarda artan trafik kazaları İstanbul ve Türkiye genelinde gün geçtikçe artmaya başladı. Zaman ve süre sınırlandırmaları kuryelerin daha çok kaza yapmasına sebep oldu. Bu konuyla ilgili çalışmalarımızı Kartal Belediyesi’nde Başkanımız Gökhan Yüksel’le birlikte yaptığımız çalışmalarla dernek olarak tüm kurye arkadaşlarımıza ilk yardım eğitimi, iş sağlığı güvenliği eğitimi ve trafik taşıt eğitimi vermeye devam ediyoruz. Yakın zamanda da tüm arkadaşlarımıza ve tüm Türkiye’ye Kartal’da başlattığımız bu büyük projeyi tüm Türkiye çapında duyurmayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.