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Kaymakam Toğan şampiyon öğrenciyi ödüllendirdi

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Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Türkiye Karate Şampiyonu Zehra Dinçer'i kabul etti.

Kaymakam Toğan şampiyon öğrenciyi ödüllendirdi
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Millî Eğitim Bakanlığı Liselerarası Karate Turnuvası'nda Türkiye Şampiyonu olan Silivri Proje Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrenci Zehra Dinçer Silivri Kaymakamı Tolga Toğan tarafından başarı belgesi ile ödüllendirildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, Lise Müdürü Bilal Erel, Silivri Karate Kulübü Antrenörü Serkan Tekgül, Silivri Eğitime Destek Platformu Başkanı Şerafettin Yıldırım ve Silivri İmam Hatipliler Derneği Başkanı Fuat Yıldız'ın da hazır bulunduğu kabulde; Silivri Kaymakamı Tolga Doğan tarafından Zehra Dinçer'e başarı belgesi ve hediyeleri takdim edildi.

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