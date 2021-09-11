Kemerburgaz’da Matematik Evi açıldı

Öğrencilere matematiği öğretmenin farklı, kolay ve eğlenceli yollarını sunan Matematik Evi’nin açılışı Kemerburgaz’da gerçekleşti.

Eyüpsultan Belediyesi tarafından öğrencilere matematiği öğretmenin farklı, kolay ve eğlenceli yollarını sunması amacıyla Matematik Evi’nin açılışı gerçekleştirildi. Kemerburgaz’da bulunan Matematik Evi’nin açılışına Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta Matematik Evi’ne ilgi yoğun olurken aileleriyle gelen çocuklar, alanı gezerek keyifli vakit geçirdi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerinin ziyaret edebileceği Matematik Evi’nde öğrenciler akıl ve zeka oyunlarıyla matematik öğrenebilecek.

"Matematiği sevimsiz halden çıkarıp sevimli hale getirmeye çalışıyoruz"

Başkan Köken, İlkokul Ortaokul ve Lise öğrencilerinin yazılacağı Matematik Evi’nde 1 dersin 45 dakika süreceğini dile getirdi. Köken, "Matematiği sevimsiz halden çıkarıp sevimli hale getirmeye çalışıyoruz. Bilim çağını yaşıyoruz, yazılım çağını ve bunun da alt malzemesi matematik. Matematiği çocuklara sevdirmezsek biz bu bilim çağını kaçırırız. Çok kapsamlı bir matematik evi oldu. İnşallah bir sonraki süreçte daha kapsamlısını Eyüpsultan bölgesinde de yapmamız gerekecek gibi gözüküyor. Ama burada hem deneyimlerimizi yapıp eksiklerimizi göreceğiz. Pandemi nedeniyle geç açtık burayı daha erken açacaktık aslında. Asıl hedefimiz Mimar Sinan eserlerini ortaya koyarken nasıl yararlandı. Burada bunların hepsini görmüş olduk. Burada Da Vinci’nin köprüsünün maketi var. Çocuklar burada aynısını yapıp üstüne çıkacaklar görecekler. Müzik de matematik nerede var bunu görecekler. 1 ders 45 dakika sürüyor. Çocuklar dışarıdaki argümanlarla oyalanırken içeride 45 dakika sonra değiş-tokuş olacak. Aynı anda 25-30 kişiyi içeri alabiliriz. Böyle sıralı sistem devam edecek. Şu anda bütün ilk orta ve lise çağlarının tamamı matematik evinden yararlanabilecek. Kontenjanların çoğu doldu gibi gözüküyor" diye konuştu.

Matematik Evi’ni ziyarete gelen çocuklardan bir tanesi, "Matematik evini gerçekten çok güzel buldum aktif bir yer ve bir sürü işlev var. Zaten matematiği çok seviyorum. Bir sürü arkadaşıma önerebilirim. Eyüpsultan Belediyesine ve Belediye Başkanına çok teşekkür ederim" dedi. Çocuğuyla birlikte Matematik Evi’nin açılışına katılan Burçin Evşin ise, "Hayatımızın her alanında matematik var. Çocuklar bunu bildiği zaman daha ilgili oluyorlar. Çocuklara yönelik çok güzel bir yer olmuş. Matematikteki korkularını biliyoruz çocukların maalesef. Bu anlamda bunların görselleştirilmiş olması çok kıymetli. Çok güzel olmuş belediye başkanına çok teşekkür ederiz" şeklinde konuştu.