Kılavuz: “Başarı için hep birlikte ve daha çok çalışacağız”

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, en iyi üniversitesiler arasında yer almayı hedeflediklerini vurgulayarak, “Yönetim veya birimler olarak tek başına bir başarı yakalamamız mümkün değil. Bütün arkadaşlarımız ile elimizden gelen gayreti göstererek üniversitemizi en iyiler arasına sokacağız” dedi.

BUÜ Koordinatörlükleri yıl sonu değerlendirme toplantısı Rektörlük B Salonu’nda düzenlendi. Üniversitede görev yapan koordinatörlerin hazır bulunduğu toplantıya Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün ve Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ile Genel Sekreter Osman Dikmen katıldı. Toplantıda ulaşmak istedikleri hedeflerden bahseden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversiteyi daha iyi bir konuma getirebilmek maksadıyla 2,5 yıldır ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini söyledi. Üniversitede görev yapan bütün akademik ve idarî personelin bu maksat için aynı hassasiyeti taşıması gerektiğine işaret eden Kılavuz, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren hedeflerimiz doğrultusunda çalışıyoruz. Üniversitemizi gerek ulusal gerekse de uluslararası alanda başarılı bir seviyeye yükseltmek istiyoruz. Bugünden yarına olacak bir iş değil. Tek başımıza da yapabileceğimiz şeyler sınırlı kalıyor. El ele vermeli ve hep birlikte çalışmalıyız. Başarı, ortak bir hedef doğrultusunda çalışan insanların kararlılığı ile elde edilebilir” şeklinde konuştu.

Hedefler doğrultusunda çok sayıda projeye ve yatırıma imza attıklarını kaydeden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, bu çalışmaların takip edilmesi için de koordinatörlükler oluşturduklarının altını çizdi. Atılması gereken adımların tespiti ve devam eden projelerin takip edilmesi noktasında koordinatörlüklerin önemli bir görev üstlendiğini söyleyen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, “Onlar bizim gören gözümüz, işiten kulağımız oluyor. İş sağlığından kaliteye, bilimsel araştırma projelerinden çevre konularına kadar farklı alanlarda Koordinatörlükler kurduk. Üniversitemizi geliştirmenin yanı sıra daha yaşanabilir bir kampüs ortamı, daha güvenli ve daha modern bir eğitim-öğretim imkânı sunmak için çalışıyoruz. Bunu hep birlikte yapıyoruz. Geriye baktığımızda da çok kıymetli projeleri hayata geçirdiğimizi görüyoruz. Bundan sonrası için de aynı birliktelik ile en iyisi, en güzeli için hizmet etmeye devam edeceğiz. Üniversitemiz için emek harcayan, mesai kavramı gözetmeden çalışan tüm koordinatörlerimize ve buralarda görevli çalışma arkadaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum” dedi.

2021 yılı için son kez düzenlenen toplantıda koordinatörler de kendi görev alanlarıyla ilgili sunumlar yaptı. Program, gelecek yılın ön hazırlıklarının görüşülmesi ve çalışma takviminin belirlenmesi ile sona erdi.