Kızını belediye başkanının koltuğunda gören anne duygulandı

“Her Şey Gençlik İçin" etkinliklerinde kızı bir günlüğüne Belediye Başkanı olan öğrenci kızın annesi duygularına hakim olamadı.

Yenişehir Belediyesi’nin okullar arasında başlattığı projede öğrenciler bir günlüğüne resmi kurumların başına geçerek; farklı bir tecrübeye sahip oluyor.

"Her Şey Gençlik İçin" mottosuyla başlatılan etkinlikler kapsamında Yenişehir İlhan Oğuz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde okuyan ve bir günlüğüne Belediye Başkanı olan Dilan Tutay, “Öncelikle okul müdürümüze, belediye başkanımıza, kaymakamımıza, milli eğitim müdürümüze bizlere bu şansı verip böyle bir gün yaşattıklarından dolayı çok teşekkür ederim. Öğrencilere, gençlere çok değer verdiklerini gösteriyorlar. Bunlar için mutluyum, bu proje çok güzel” dedi.

Dilan Tutay’ın annesi Pınar Tutay, “Çok mutluyum, kızım böyle güzel yerlere geldiği için, Belediye Başkanımız Davut Aydın’a da çok teşekkür ederim. Böyle imkan sağladıkları için mutlu ve gururluyum. Allah Belediye başkanımızdan razı olsun” diye konuştu.

Öğrenci Kaymakam Enes Almalık ise “Bugün benim geçirdiğim en güzel günlerden biri, birçok anı biriktirmiş oldum. Buradaki yetkililer sayesinde çoğu yeri gezmiş görmüş oldum, çok güzel bir etkinlik olmuş. Belediye başkanımıza ve kaymakam beye çok teşekkür ediyorum, onları çok seviyoruz” dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın, “ Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz için ne yapsak azdır. Bugün Belediye başkanı olan kardeşimizin ailesi ziyarete geldi. Onların mutluluğunu görmek bizleri daha da fazla mutlu etti” dedi.