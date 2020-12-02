Köksal “Hassasiyetle eğitimlerimize devam ediyoruz”

Özel Aktif Çağrışım Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Eğitim Koordinatörü ve kurum psikoloğu Mustafa Köksal, içinde bulunduğumuz süreçle ilgili olarak bilgiler vererek “bu süreçte kaygılarımız ve korkularımızın olması çok normal, eğer gerekli tedbir alınırsa bu süreci hastalığa yakalanmadan atlatabiliriz” dedi.

“PSİKOLOJİK DESTEK VERİYORUZ”

Köksal, sözlerini şöyle sürdürdü; “Özel gereksinimli bireylerimizin kurumumuza kaybolmasının ardından eğitimlerinin planlanması uygulanması ve değerlendirilmesi ne kadar geçen sürecin koordinasyonu sağlamakla görevliyim. Bireyler tanılarına uygun olarak alanlarında uzman öğretmenlerimizin programlarına yerleştirip özel hazırlanmış sınıflarda eğitimlerini sürdürmektedirler. Kurumumuz öğrenci performansını arttırmaya yönelik olarak öğretmen Veli ve örgün eğitim kurumlarının etkileşimine büyük önem vermektedir. Velilerimiz Öğrencilere verilen eğitimler hakkında sürekli bilgilendirip sürecin içinde aktif olarak dahil edilmektedir. Eğitim dışında öğrencilere ve ebeveynlerimize gerekli gördükleri zamanlarda Psikolojik destek sağlanmaktadır. Psikolojik destek seanslarımızda aile danışmanlığı, oyun terapisti Eğitimi ve grup eğitimi verilmektedir.”

“Aile danışmanlığı ile ailelerin sorunları ve süreçlerini, oyun terapisi ile çocuğun duygusal ve Mental olarak yaşadığı problemleri odaklanıp iç dünyasında dile getiremediklerini gün yüzüne çıkarmaya, Grup terapisi ile çocuğun farkındalığını arttırıp sosyal ortamda kaygısının azaltmasına amaçlanır.”

“EĞİTİMLERİMİZE DEVAM EDİYORUZ”

“2019 yılının sonlarında Çin'de başlayan ve ülkemizde hala devam etmekte olan Koronavirüs salgını ile ilgili hepimizin hayatı olumsuz yönde etkilemiş olup bu süreçte kaygılarımız ve korkularımızın olması çok normal, eğer gerekli tedbir alınırsa bu süreci hastalığa yakalanmadan atlatabiliriz. Bizler özel aktif çağrışım özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi olarak öğrencilerimizin ateşini servise binmeden önce ölçmekte olup okul ve sınıf içerisinde Belirli aralıklarla hem öğrenci hem öğretmenlerimizin Ateş ölçümlerini yapmaktayız. Kurum içerisinde zorunlu maske kullanımına dikkat edilmekte ve sınıflarımız düzen olarak dezenfekte edilerek eğitimlerimize devam edilmektedir.”

Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2020, 15:47