KPSS’de 3. oturum heyecanı

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A grubu ve öğretmenlik alan bilgisi sınavlarının son oturumu bugün gerçekleşiyor. Sabahın erken saatlerinden itibaren sınava girecekleri bina önünde hazır bulunan adayların 3. oturum heyecanı 10.15’te başladı.
Başvuruları 28 Mayıs - 14 Haziran’da tamamlanan 2021 KPSS A grubu sınavlarının son oturumu bugün tamamlanıyor. KPSS adayları, 1 Ağustos’ta gerçekleşen Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri sınavlarından sonra 7-8 Ağustos’ta da Alan Bilgisi sınavları için ter döküyor.
Bugün adaylar 3. oturuma giriyor
KPSS Alan Bilgisi sınavları 3. oturumunda İşletme, Muhasebe, İstatistik bölümü adaylarından çoktan seçmeli 120 soruyu 160 dakikada cevaplaması bekleniyor. Sınava giren adaylar saat 10.15’te başlayan sınavda ter dökmeye başladı.
Adaylar içerde, aileleri dışarıda ter döktüSınava giren adayların ailelerinin de sınav salonunun dışında ter döktüğü, bazı ailelerin ise çocuklarını beklerken örgü ördüğü görüldü.