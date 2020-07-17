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LGS'de Şampiyon Ertuğrul Gazi Ortaokulu

Milli Eğitim Bakanlığı, takvimde duyurduğu gibi 16 Temmuz 2020 tarihinde Ortaöğretim Kurumlarına ilişkin Merkezi Sınav puanlarını açıkladı.

LGS'de Şampiyon Ertuğrul Gazi Ortaokulu

İlçemiz genelinde sınava giren üç bin'e yakın öğrenci arasında İlçe Şampiyonluğunu göğüsleyen Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencisi Ayberk Acay oldu. Ayberk Acay, LGS'de sorulan 90 sorudan 89'una doğru cevap vererek 492, 50 puan aldı.

LGS sonuçlarına göre Ertuğrul Gazi Ortaokulu 60 öğrencisi %10'luk diliminin üzerinde puan aldı. Öğrenci ve aldıkları puanlar şöyle;

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