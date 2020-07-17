LGS'de Şampiyon Ertuğrul Gazi Ortaokulu

İlçemiz genelinde sınava giren üç bin'e yakın öğrenci arasında İlçe Şampiyonluğunu göğüsleyen Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencisi Ayberk Acay oldu. Ayberk Acay, LGS'de sorulan 90 sorudan 89'una doğru cevap vererek 492, 50 puan aldı.
Milli Eğitim Bakanlığı, takvimde duyurduğu gibi 16 Temmuz 2020 tarihinde Ortaöğretim Kurumlarına ilişkin Merkezi Sınav puanlarını açıkladı.
İlçemiz genelinde sınava giren üç bin'e yakın öğrenci arasında İlçe Şampiyonluğunu göğüsleyen Ertuğrul Gazi Ortaokulu öğrencisi Ayberk Acay oldu. Ayberk Acay, LGS'de sorulan 90 sorudan 89'una doğru cevap vererek 492, 50 puan aldı.