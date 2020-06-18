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LGS öncesi dezenfekte edildi

Silivri Özel Odak Okulları, cumartesi günü gerçekleştirilecek olan LGS öncesinde “nano gümüş iyon teknolojisi” ile dezenfekte edildi.

LGS öncesi dezenfekte edildi

Odak Okulları, 20 Haziran Cumartesi günü uygulanacak olan LGS sınavı öncesinde “nano gümüş iyon teknolojisi” ile dezenfekte edildi. Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de gündeminde olan covid-19 salgını sebebiyle düzenli periyotlarda dezenfeksiyon işlemi uygulanan ve gerekli tedbirler alınan Odak Okullarında, 20 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan LGS sınavı öncesinde de nano gümüş iyon teknolojisi ile dezenfekte edildi. Bu uygulama ile uzun süreli antimikrobiyal koruma sağlanan okulun her noktasında aynı titizlikle dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirildi.

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