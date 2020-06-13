LGS sınav yerleri açıklandı! Sınav yerlerini öğrenmek için tıklayınız

LGS Sınav Giriş Belgesi yayınlandı
20 Haziran Cumartesi günü iki oturum şeklinde uygulanacak LGS, saat 09.30'da başlayacak. Daha önceden açıklandığı gibi öğrenciler sınava kendi okullarında girecek. Sınav giriş belgelerinin, öğrencilerin sınav salondaki masalarına konulacağı sınav için tüm okullar sınav öncesinde dezenfeksiyon işlemiyle temizlenecek. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un daha önce açıkladığı gibi sınav görevlileri ve öğrencilerin tamamına ücretsiz maske verilecek. Sosyal mesafeye göre oturma düzeni sağlanacağı için öğrenciler istedikleri zaman maskelerini çıkartabilecek.