LGS ve YKS’de Dereceye Giren Öğrencilere Ödül Verildi

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’ın eğitime destek amacıyla önerdiği ve Belediye Meclisi’nin Eylül Ayı Meclis toplantısında görüşülerek oy birliğiyle karara bağlandığı ödüllendirme programı gerçekleştirildi.İlçe sınırları içerisinde yaşayan ilköğretim son sınıf öğrencileri ve lise son sınıf öğrencileri arasında, 2021 yılı LGS ve YKS sonuçlarına göre ilk 5 ve ilk 10'a giren öğrenciler cumhuriyet altını ödülünü aldı.

Silivri Belediyesi Önder Yılmaz Tiyatro Salonunda düzenlenen törene Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, STK temsilcileri, okul müdürleri, öğrenci ve veliler katıldı.

Dereceye giren öğrenciler adına törenin açılış konuşmasını yapan Gümüşyaka Anadolu Lisesi mezunu ve Türk-Alman Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümünü öğrencisi Elif Beyza Altuntaş, “Burada olmaktan mutlu ve gururluyum. Bu töreni düzenleyen herkese teşekkür ediyorum. Sınavlara hazırlanan bütün öğrenci arkadaşlarıma başarılar diliyorum.” dedi.



ARTAR: “BELEDİYE BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürü Zekeriya Artar, konuşmasında “Anaokulundan üniversiteye kadar zorlu eğitim sürecinde, Silivri’miz olarak belli bir başarı elde etmiş olan öğrencilerimizin eğitim yolculuğunda böyle bir organizasyonla gönüllerinin okşanması hususunda Sayın Belediye Başkanımız Volkan Yılmaz’a teşekkür ediyor, şükran ve minnetlerimi sunuyorum. Eğitim hayatlarında öğrencilerimize başarılar diliyorum.” dedi.



KARA: “SİZLER YARIN BİZLERİN YERİNDE OLACAKSINIZ”

Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kara ise yaptığı konuşmada, “Fark yaratmak işte böyle bir şeydir. Bu farkı Türkiye’mizin geleceği gençlerimiz yaratıyor ise bu çok daha fazla anlamlıdır. Fark yaratmak, farkındalık yaratır. Farkındalık yaratmak, fark edilmeyi doğurur. Fark edilmek de böyle bir şeydir. Bu farkı yaratan öğrencilerimize aileleri şunu söylememiştir; ‘Oğlum sabah kalk. Şunu yap, bunu yap.’ Bu farkı yaratan öğrenciler, bunun farkında olan öğrencilerdir. Yani zoru göğüsleyen, kimsenin onlara bir şey söylemesini beklemeden sorumluluğunu bilen, kalkıp dersine yorulmadan çalışan gençlerimiz. İşte sizler yarın bizlerin yerinde olacaksınız. Sizleri ve ailelerinizi kutluyorum. Başarıları ile fark yaratan gençlerimizi fark eden başta Silivri Belediye Başkanımız nezdinde belediye meclisini kutluyorum.” ifadelerini kullandı.



BAŞKAN YILMAZ: “YEREL YÖNETİCİLER OLDUĞU YERDE DURMAMALI”

Ödül töreninde, Silivri Belediyesi tarafından gerçekleştirilen eğitime destek projeleri ve eğitimin önemine değinen bir konuşma yapan Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, “Bugün burada çok anlamlı ve önemli bir toplantı için bir aradayız. Ben öncelikle Silivri’mize bu onuru, gururu yaşatan öğrencilerimize, genç kardeşlerimize ve onları yetiştiren öğretmenlerimize teşekkür etmek istiyorum. Biz Silivri Belediyesi olarak eğitim, sağlık, spor hiçbirini birinden ayırmadan ve görev yetki sorumluluğumuzda mı diye bakmadan, yerel yönetim olarak bu noktalardaki açıklara, eksiklere müdahale edip sizlerin yanında olmaya çalışıyoruz. Burada velilerimiz de var. Çocuklarımızın, gençlerimizin anneleri var, babaları var. Seçimden önce onlara şu sözü vermiştim; ‘Silivri’de 8’inci sınıfı bitiren her çocuğumuz bir yabancı dil konuşabilecek, bir enstrüman çalıp, bir sanat faaliyet gösterebilecek ve lisanslı bir sporcu olacak.’ demiştim. Pandemi çok belimizi büktü. Bir araya gelemedik, kurslar, etüt merkezleri, müzik kursları hiçbirini gerçekleştiremedik. Önümüzdeki yıl bu noktada size, ailelere verdiğimiz sözleri tutma yılı olacak. Bundan hiç şüpheniz olmasın. Kapalı spor salonları, yüzme havuzları, kültür merkezleri… Bunların hepsini yapabiliriz. En nihayetinde betondan, demirden, paradan, mühendislikten ibaret bu yaptıklarımız. Ama bu yaptıklarımızı anlamlandıracak, bu yaptıklarımıza ruh katacak, işte o spor salonunda zeki, çevik ve ahlaklı gençlerin olduğu, kültür merkezlerinde Nihal Atsız’ı da, Necip Fazıl’ı da, Nazım Hikmet’i de, Dostoyevski’yi de, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nu da bilen, anlayan, okuyan, kendi ayakları üzerinde duran birey olmuş gençleri, yani insanın anlamlandıracağını ve bir sonraki nesillere de bu gençleri, bu salonları, bu kültür merkezlerini taşıyacağını ifade etmiştik. Onun için bütün yatırımlarımız çocuklarımıza, gençlerimize olacak demiştik. Maalesef ki özel okullar ile devlet okulları arasındaki makasın arttığını, her geçen gün fazlalaştığını ve özel okullar ile devlet okulları arasındaki bu makasın, fırsat eşitliği önünde engel teşkil ettiğini de ifade ettik. Milli Eğitim Bakanlığımızın çok ciddi çalışmaları var. Çok önemli hizmetleri var. Ama yerel yöneticiler de olduğu yerde durmamalı. Belediye Başkanları bu çalışmalara omuz vermeli, destek vermeli ve nefes olmalı dedik. Tabi biz bunu söylerken şunu görmemişiz: köy okullarına gittiğimde, köy okulları ile merkezdeki okullar arasında da bir makasın olduğunu fark ettik.” dedi.



BAKAN SOYLU VE VALİ YERLİKAYA’YA TEŞEKKÜR

Silivri’ye yapılacak yeni okullar ve mevcut okullarda gerçekleştirilen projeler hakkında bilgi veren Başkan Yılmaz, “Bu arada İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi’ye burada teşekkür etmek istiyorum. 12 tane köy okulumuz var. Depremde hasar gören Çeltik İlkokulunu yıkıp 6 ay gibi bir sürede Sayın Bakanımız ve Sayın Valimizin desteğiyle yeniden yapılarak eğitime başladı. Kütüphanesi, Tiyatro Salonu ve Bilgisayar Odası olmayan köy okulu olmayacak diyerek 11 okulun 10 tanesinin belediyemizin kasasından tek kuruş çıkmadan sponsorlar ve iş insanları ile her türlü ihtiyacını giderdik. Pandemi döneminde, tuvaletlerin hem hijyen şartlarını karşılamadığını hem de fiziki açıdan çocuklarımıza zorluk yaşattığını fark ettik. Yine Elginkan Holding bünyesindeki ECA Serel ve Kütahya Porselen Seramik’in katkılarıyla bütün okullarımızın tuvaletlerini baştan sona yeniledik. Yine BOTAŞ’ın sponsorluğunda Mimarsinan İlk ve Ortaokulunda çok kapsamlı bir yenilemeye girdik. Okulun bahçesine bir de kütüphane yapacağız. Bu çalışmalarımız devam edecek. İstanbul Valimiz Sayın Ali Yerlikaya ne zaman yanına gitsek kapısının Silivri’ye her zaman açık olduğunu ifade eder. Tarihi köprülerimizin restorasyon sonrası açılış töreninde Silivri’ye 2022 yılı içerisinde 9 tane okulun temelinin atılacağının müjdesini verdi. Sayın Valimize çok teşekkür ediyorum. Bu arada İBB ile ortaklaşa okul öncesi eğitimi desteklemek adına bizim yer tahsisi yaptığımız, Büyükşehir Belediyemizin üst yapısını gerçekleştirdiği Yeni Mahalle ve Selimpaşa Mahallemize 2 kreşi kazandırdık. 1 tane de arsası Silivri Belediyesine ait, yapımını Elginkan Vakfı’nın üstlendiği 8 derslikli bir anaokulunu da Ocak ayında tamamlayıp Milli Eğitim Bakanlığına devrini yapacağız. Yine hayırsever bir bağışçımızla 24 derslikli bir meslek lisesini kazandıracağız. Protokol için görüşmelerimiz sürüyor. Elginkan Vakfı’ndan özel çocuklarımız için onların okul öncesi eğitimine katkıda bulunmak amacıyla İstanbul’da çok az olan ama Silivri’de ilk olacak Özel Çocuklar için anaokulu için protokol anlaşması yapmış bulunuyoruz.” dedi.



“SELİMPAŞA BULUNAN BİNAMIZI MÜZİK VE SANAT OKULU YAPACAĞIZ”

Eğitimli ve donanımlı gençlik vurgusu yaparak, Selimpaşa’da Müzik ve Sanat Okulu müjdesi veren Başkan Yılmaz, “Sınav çok önemli. YKS’de ilk 10’a, LGS’de ilk 5’e giren çocuklarımızla beraberiz. Ama hayat yalnızca ders kitaplarından, yalnızca matematikten, fizikten ibaret değil. Sizler kendinizi her yönüyle geliştirebilmelisiniz. Okullarınızın içerisinden müzik sesleri gelmeli. Okulların bahçesinden spor sesleri gelmeli. Yani kısaca müzikle, kültürle, sanatla, fenle, ilimle bezenmemiş bir gençliğin, bir başarı elde etmesi söz konusu değil. Sizleri yalnızca ders çalışan robot bir genç olarak hayata hazırlamaktan ziyade, sizleri müzikle, kültürle, sanatla, tiyatroyla, yabancı dil konuşarak, donanımlı bir şekilde ilim ve fende araştırmacı bir nesli yetiştirmek zorundayız. Nişantaşı Üniversitesi ile ortaklaşa, Selimpaşa’da bulunan daha önce Fenerbahçe Üniversitesine tahsis edilen binayı bir müzik ve sanat okulu haline getireceğiz. Burada çocuklarımızın enstrüman çalabilmeleri ve sanatsal faaliyetlerde bulunmalarını sağlayacağız. Kaymakamımız ile istişare ettik. Bir hayalimiz de büyük bir şehir kütüphanesi. İstanbul’da örnekleri var. Bu örnekleri inceliyoruz. İnşallah görev süremiz bitmeden bunu Silivrili gençlere, Silivrili hemşehrilerimize hediye edeceğiz. Bizim siz gençlere yatırımımız bu ülkenin yarınına yatırım olacağından hareketle, sizlere yatırım yapmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle LGS ve YKS sınavlarında Silivri’de derece yapmış bütün gençlerimizi gözlerinden öpüyorum. Hepinizi kucaklıyorum.” diye konuştu.



KAYMAKAM TOĞAN: “BU BAŞARIYI EL BİRLİĞİ İLE YUKARILARA TAŞIYACAĞIZ”

Silivri Kaymakamı Tolga Toğan, öğrencilerin başarısından duyduğu memnuniyeti ifade ettiği konuşmasında, “Silivri’de hem hükümetimiz hem de belediyemiz anlamında eğitime önem verdiğimiz, bundan sonra da vereceğimiz bir gerçek. Bu tören de bunun önemli bir nişanesidir. Biz petrol ya da doğal gaz zengini bir ülke değiliz. Bizim çalışmaktan ve üretmekten başka bir yolumuz yok. Dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline gelebilmenin tek yolu üretmek, çalışmak ve bu üretimi yapacak donanımlı ve eğitimli nesillere ihtiyacımız var. İlçemizde LGS ve YKS sınavında gösterdikleri başarılarla bizleri gururlandıran öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Hem kendilerinin hem de ailelerinin büyük emekleri var. Bu başarı, çalışmadan ve alın teri dökmeden ortaya çıkmıyor. Bu başarıya emek veren okul müdürlerimize, öğretmenlerimize, tüm eğitimcilerimize teşekkür ediyorum. Bu başarı çıtasını çok daha yukarılara çıkarmak için milli eğitimimiz, tüm ilgili kurum ve kuruluşlar, STK’larımız ve belediyemizle, Silivri’deki eğitimin kalitesini çok daha yukarılara taşımak için el birliği ile çalışacağız. Başarıları ile ödül almaya hak kazanan tüm öğrencilerimizi bir kez daha tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum.” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından 15 öğrenciye Cumhuriyet altını ödülü verildi. Ödül alan öğrenciler, eğitime olan katkı ve desteklerinden dolayı Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz’a teşekkür etti. Tören, günün anısına çektirilen fotoğrafların ardından sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2021, 21:06