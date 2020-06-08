LGS'ye 11 gün kalmasına rağmen sorulara hala yanıt bulunmadı!

Öğrenci ve velilerin ‘ertelensin’ talebine rağmen 20 Haziran’da yapılması kararlaştırılan Liselere Geçiş Sınavı’na (LGS) 11 gün kaldı.

Öğrenci ve veliler, “Sınıfta kaç öğrenci olacak? Sosyal mesafe kuralına uyulması için ne gibi önlemler alınacak?” sorularının cevabını merak ediyor. Eğitim Sen konuya ilişkin yayımladığı açıklamada, LGS’ye bir sınıfta girecek öğrenci sayısının paylaşılması gerektiğinin altını çizdi.

Eğitim Sen’den yapılan açıklamada “LGS’de bir sınıfta 18-20 arası öğrenci olacak” iddiasının netliğe kavuşturulması istenirken önceliğin öğrencilerin ve eğitim emekçilerinin sağlığı olduğu vurgulandı.

“Covid-19 tanısı konulanlar ile karantina döneminde olanların, ayrı bir salonda olsa dahi, aynı okulda sınava girmesi sağlık açısından risk oluşturur. Özellikle bu durumda bulunan öğrencilerin salonlarında görevli olacak öğretmenler ve aynı okulda sınava girecek öğrenciler açısından sağlık sorunu yaşanmasına neden olabilir.”

LGS’nin ertelenmeme nedenlerinin kamuoyuna açıklanması gerektiğinin altı çizilen açıklamada, “Sürecin sağlıklı devam etmesi ve kimsenin zihninde en ufak bir kuşku kalmaması için acil bir açıklama yapılması gereklidir. Tüm açıklamalarda, önlemlerde bilimsel veriler ve şeffaf bilgi esas alınmalıdır” denildi.