LGS’de tüm soruları doğru cevaplayarak Türkiye birincisi oldular

LGS’de Türkiye birincisi olan İSTEK Atanur Oğuz Okulları öğrencisi Meliz Hazal Aygül, başarısının sırrını şu sözlerle anlattı: “Ortaokulda müzik, felsefe ve tarihe ilgi duymaya başladım. İlgi alanlarıma yönelik çalışmalar eğitim ve sınava hazırlık sürecinde beni oldukça rahatlattı. Felsefe ve tarihe olan ilgim beni TÜBİTAK projelerine yönlendirdi ve 7. sınıfta TÜBİTAK proje yarışmasında üçüncülük elde ettim. Ders çalışmanın dışında uğraşlarım mutlaka oldu. Başarımın kilit noktasının bu olduğunu düşünüyorum. Kitap okumamın ve analitik düşünme yeteneğimin de ayırt edici olan Türkçe ve matematik sorularını kolaylıkla yapmamı sağladığını düşünüyorum ama en önemli noktanın mutluluk olduğunu da vurgulamak istiyorum. Okulumda çok mutluydum, bana sadece akademik değil sosyal yönden de pek çok destek verildi, yarışmalara ve etkinliklere katıldım ve bu sayede kendimi geliştirdim.”



TÜM SORULARI NASIL DOĞRU CEVAPLADI

İSTEK Kaşgarlı Mahmut Okulları öğrencisi Zeliha Öztürk LGS Türkiye birinciliği hakkında şunları söyledi: “Ailem sayısalcı, hepsinin bana bu dönemde çok fazla faydası oldu ve evde onların desteğini hissettim. Sene başından itibaren sadece matematiğe çalıştım özellikle yeni nesil matematik sorularına hazırlanarak sınav temelimi oluşturdum diyebilirim. Matematiği oturttuktan sonra özellikle evlere geçtiğimiz uzaktan eğitim sürecinden sonra daha fazla ders çalıştım. Yapamadığım soruların üstüne gittim. Okulumuzun kaynaklarını kullandım, online deneme sınavlarıyla birlikte MEB' in yayınladığı soruları eksiksiz çözdüm, sınavdaki sorularla benzer olmasa da bilgi konusunda kendimi destekledim. Öğretmenlerim benimle her zaman iletişimde oldular. Uzaktan eğitim sürecinde çok keyifli dersler işledik. Deneme çözerken yanlışlarım çıksa da moralimi bozup asla sınav çalışma disiplinimden ödün vermedim. Aksine yanlış çözdüğüm soruların bana faydası oldu ve yanlışlarımı öğrendikçe bir boşluğumu kapattım. Ders çalışmak sınav başarısını yüzde 70 etkiliyorsa, sınav anında stresi azaltarak dikkatlice sınav sorularını çözmek de sınav başarısını yüzde 30 etkiliyor. Sınava hazırlık süresince ailemin ve öğretmenlerimin desteğini her an yanımda hissettim. Motivasyonumu hiç kaybetmeden daha iyisini yapabileceğime inanan aileme ve öğretmenlerime teşekkür ediyorum.”



SINAVA ÇALIŞIRKEN SOSYAL YAŞAMIMDA ÇOK AŞIRI DEĞİŞİKLİK OLMADI



İSTEK Acıbadem Okulları öğrencilerinden Ege Balcı ise kendisini Türkiye birinciliğine taşıyan başarısı için şunları söyledi: “Çalışmalarım sırasında mümkün olduğu kadar fazla soru çözmeye çalıştım ancak tamamen sosyal hayattan uzaklaşmadım, sevdiğim şeylere yine vakit ayırdım. Bu şekilde sosyal yaşantımda çok aşırı değişiklikler olmadan devam edebilme hali, beni hazırlık süresince hep dinamik tuttu, sıkılmamı da engelledi. Ayrıca ailemden hiç sınav baskısı görmemem beni sınav stresinden hep uzak tuttu. Okulda sürekli olarak verilen ve takip edilen programlar sayesinde çalışma disiplinim hep devam etti. Akşam etütleri ve hafta sonu denemeleri de hem soru pratiğimi arttırdı, hem de sürekli olarak sınav bilinci içerisinde kalmamı sağladı. Bu süreçte hem öğretmenlerimizin hem de idarecilerimizin öğrencilere ve velilerimize gösterdikleri ilgi ve yardımın, benim gibi diğer tüm arkadaşlarıma da çok olumlu etkileri olduğunu düşünüyorum. Sonuçta tüm başarılar aslında bir disiplin ve takım çalışmasını gerektiriyor. Ve bu süreçte takımın oyuncuları biz öğrencilersek antrenörlerimiz öğretmenlerimiz, takım yöneticilerimiz okul idarecilerimiz ve mentörlerimiz de ailelerimizdi diye düşünüyorum.”