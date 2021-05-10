Lise öğrencilerinden emekli yük hayvanlarına destek

Lise öğrencileri, pandemi sürecinde de çalışmalarına devam ederek, yeni kampanyalara imza atıyor. Toplumsal farkındalık oluşturmak ve akranlarına örnek olmak için geliştirdikleri proje kapsamında “baskıyla değil saygıyla” sloganıyla yola çıkan öğrenciler, emekli yük ve çiftlik hayvanları için kurulan barınak adına başlatılan bağış kampanyasına “toplumsal şiddet ve hoşgörüsüzlük” projesi kapsamında dahil oldu.

Bilnet Liselerinin bütün kampüslerinde ortak çalışma sonucu sosyal sorumluluk projesi ekipleri kuruldu. Ekip kapsamındaki öğrenciler “Toplumsal Şiddet ve Hoşgörüsüzlük”e dikkat çekmek için birbirinden farklı projeler geliştirdi. Proje kapsamında özellikle şiddet ve hoşgörüsüzlük konusunda farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirten Bilnet Liseleri Sosyal Sorumluluk Projesi Komisyon Başkanı Elif Su Çakıcı, “Lise öğrencileri olarak kasım ayında sosyal sorumluluk projesi için ekip kurma çalışmalarına başladık. Akabinde her canlının hayatlarının bir noktasında şiddet türlerinden en az birine maruz kalması sebebiyle ‘toplumsal şiddet ve hoşgörüsüzlük’ konusunu belirledik. Bu kavramlar üzerinde farkındalık oluşturmak için yola çıktık. İnsanların insanlara uyguladığı şiddetin yanı sıra çevreye ve savunmasız hayvanlara uygulanan şiddeti de düşünerek projemizin bir ayağında da hayvan dostlarımızın yer almasının istedik. HAYTAP’ın başlattığı ‘Emekli Yük ve Çiftlik Hayvanları Bahçesi Projesi’ne gönüllü olduk. Bu proje ile daha önce farkında olmadığımız farklı türdeki hayvanlara da şiddet uygulandığını tüm insanlara duyurmak istiyoruz. Sadece evcil hayvanların değil, insanlara günlük işlerinde yardımcı olan hatta onlara kazanç sağlayan at, eşek ve inek gibi türlerin de zaman zaman şiddete maruz kaldıklarını gördük. Ancak buna kimsenin hakkı olmadığını herkesin bilmesini istedik” dedi.

HAYTAP İstanbul Saha Sorumlusu Zuhal Arslan ise özellikle gençlerin bu projede yer almasından dolayı mutluluk duyduklarını belirterek, “Çeşitli kurum ve kuruluşlardan destek gören proje kapsamında uzun süren çalışmaların ardından oluşturulan çiftlik, Türkiye’nin dört bir yanından at, eşek, inek, koyun, tavuk gibi birçok türden hayvana ev sahipliği yapıyor. Her bölgede en azından böyle bir yerin olması gerekiyor. Bunun içinde daha çok desteğe ihtiyacımız var” dedi.