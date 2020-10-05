İstiklal Marşının okunmasının ardından öğrencilere, okulda geçirdikleri ders içi ve dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirmeler yapıldı. Yönlendirme ve uyarıların ardından sınıflara alınan öğrencilerin ders saati 30 dakika, teneffüsler 10, öğle arası da 45 dakika olacak.Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2020, 10:58
Liselerde yüz yüze eğitim böyle başladı
Tüm yurtta olduğu gibi Silivri'de de bazı liselerde uzun bir aranın ardından yüz yüze eğitim başladı. Öğrenciler, Covid-19 önlemleri kapsamında maskeli ve girişte ateşleri ölçülerek okula alındı.
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