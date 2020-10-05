Liselerde yüz yüze eğitim böyle başladı

Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapmasında ara verilen ve yaklaşık 7 ay sonra Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri, çok programlı Anadolu Liseleri, mesleki eğitim merkezleri, güzel sanatlar lisesi ile spor lisesi öğrencileri, yüz yüze eğitime başladı. Maskeli olarak okula gelen öğrencilerin önce ateşleri ölçüldü. Daha sonra okul bahçesine alınan öğrenciler sosyal mesafe konusunda uyarıldı.

İstiklal Marşının okunmasının ardından öğrencilere, okulda geçirdikleri ders içi ve dışı saatlerde maske kullanımı, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uymaları hususunda rehberlik ve yönlendirmeler yapıldı. Yönlendirme ve uyarıların ardından sınıflara alınan öğrencilerin ders saati 30 dakika, teneffüsler 10, öğle arası da 45 dakika olacak.

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2020, 10:58