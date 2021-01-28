Maltepe Belediyesi’nden 95 videoyla “Uzaktan Eğitim”e destek

Maltepe Belediyesi Kreş Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde kreş eğitimlerine uzaktan eğitimle devam etti. Maltepe Belediyesi’nin youtube kanalından yayımlanan 53 adet masal okuma etkinliği videosu, 42 adet eğlenceli oyun ve eğitim video programları ile miniklerin eğitim-öğretimine destek verildi.

Maltepe Belediyesi Okul Öncesi Eğitim ve Bakım Merkezi’ne bağlı Aydınevler, Altayçeşme, İdealtepe, Feyzullah, Altıntepe, Bağlarbaşı ve Zümrütevler kreşlerinde eğitim gören 335 öğrenciye, salgın tedbirleri kapsamında “Uzaktan Eğitim” verildi. Dünyayı etkileyen salgın hastalık nedeniyle okulların kapanmasının ardından 26 Mart 2020 tarihinde velilerle whatsapp grubu oluşturularak “Uzaktan Eğitim” başlatıldı. Kreş Müdürlüğü sorumluları, pandemi sürecinde çocukların yaşayabileceği sorunlar ile ilgili çevrim içi psikolojik destek sağladı. Eğitimlere youtube üzerinden ve aileler ile yapılan video paylaşımları ile devam edildi. Kreş Müdürlüğü öğretmenleri Maltepe Belediyesi’nin youtube sayfasından çocuklar için 53 adet masal videosu hazırlayarak masal okuma etkinliği düzenledi. Eğlendirici ve eğitici 42 etkinlik videosu yayımlandı.

‘Evde kal’ çağrısı yapıldı

Çocukların yaptıkları “Gökkuşağı” resimleriyle hazırlanan videoyla ülkemize “Evde Kal” çağrısı yapıldı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı evlerde kutlandı. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda kreşlerde kutlama yapıldı. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün sonsuzluğa uğurlanışının 82. yıldönümünde, 10 Kasım günü saat 09:05’te kreşlerde anma töreni düzenlendi.

İzmirli çocuklar için yardım kanpanyası

30 Ekim’de meydana gelen İzmir depremi sonrası bölgedeki depremzede çocuklar için yardım kampanyası gerçekleştirildi. “Minik yürekler umut olacak” sloganıyla gerçekleştirilen kampanyada toplanan 16 kolilik giysi ve eşyalar, deprem bölgesine gönderildi.

Kızılay tanıtıldı

29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası nedeniyle düzenlenen etkinlikle, Türk Kızılay’ının kuruluş amacı ve yürüttüğü insani yardım faaliyetleri çocuklara anlatıldı. Türk Kızılay’ına ve faaliyetlerine yönelik farkındalık oluşturuldu.

Sağlıklı beslenmenin önemi anlatıldı

Çocuklar anneleri ile birlikte mutfak etkinliğinde çeşitli yemekler yaptı. Çocukları birçok yönden geliştiren etkinlikte eğlenerek öğrenme gerçekleştirildi. Çocuklar mutfak çalışmasında yönergeleri takip ederek sağlıklı ve iyi beslenmenin önemini kavradılar.

‘Konsept partiler’

Aile katılımı kapsamında babalar kreşlere gelerek çocuklarına yaş gruplarına uygun hikâye kitapları okudu. Kitap okuma sevgisinin ve baba-çocuk iletişiminin güçlendirilmesinin hedeflendiği bu çalışmada okunan kitaplar kreşlerde muhafaza edildi. Toplanan bütün kitapların yılsonunda bağış yapılması sağlandı. Drama etkinliğiyle çocukların gelişimini arttırmak ve keyifli vakit geçirmek hedeflendi. Bilim fen etkinliği günlerinde çocuklar ile birlikte deneyler uygulandı. “Uzaya Yolculuk” ve “C Vitamini Şenliği”, “Ben Büyüyünce” isimli konsept partiler ile öğrencilerin keyifli vakit geçirmesi, hem düşünmeleri hem de öğrenmeleri hedeflendi.