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Maşalacı kreşteki miniklerin Cumhuriyet coşkusu

Milli Mücadele Ateşi Samsun’da yakılarak, Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolda Anadolu’nun her tarafına alev alev bağımsızlık ateşi olarak yayılmıştır.

Maşalacı kreşteki miniklerin Cumhuriyet coşkusu
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Silivri'de kurulduğu günden beri en fazla tercih edilen  kreş olan Maşalacı,her yıl olduğu gibi bu yılda da miniklerin etkinliklileriyle gururlandırdılar. Kreşteki minikler kırmızı beyaz kıyafetleriyle gösteri ve şiirleriyle bir çiçek bahçesini andırdılar.Cumhuriyet Bayramını doyasıya kutlayan Öğretmen ve öğrenciler velilerinden büyük alıkş aldılar.

 "Nezaketli" Okul Müderesi Dilara Çapan Cumhuriyet bayramını şu sözlerle ifade etti:

"Milli Mücadele Ateşi Samsun’da yakılarak, Cumhuriyetin kuruluşuna giden yolda Anadolu’nun her tarafına alev alev bağımsızlık ateşi olarak yayılmıştır.Cumhuriyetin ilanı, kurtuluş mücadelesinin Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün önderliğinde askeri ve siyasi alanda zafere ulaşmasının bir neticesidir. Cumhuriyetimizi ayakta tutan tek kuvvet hiç şüphesiz ki milletin kendisidir.

Çocuklarımız geleceğimizdir, Geleceğimizle milli birlik ve beraberliğin önemini pekiştirip coşku içerisinde kutladık! Maşalacı kreş olarak bu duygu ve düşüncelerle, başta vatanımızın kurtarıcısı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK olmak üzere,Cumhuriyetimizin kurulmasında emeği geçen bütün istiklâl kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi minnet ve şükranla anıyor 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı canı gönülden kutluyoruz."

CHENAY KOBAK

Güncelleme Tarihi: 29 Ekim 2021, 13:11
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