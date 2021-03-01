MEB yüz yüze eğitim takvimini açıkladı

Milli Eğitim Bakanlığı, yerinde karar sürecine göre eğitim kurumlarının açılma ve uygulama kriterlerini açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında alınan kararlar doğrultusunda her alanda olduğu gibi eğitim ve öğretimde de il bazlı olarak yerinde karar uygulamasına başlanıldığı ifade edildi. 2 Mart Salı günü itibarıyla tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitimin başlayacağı belirtilen açıklamada, “Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, ortaokullarda ve liselerde yüz yüze eğitim gerçekleştirilecektir” denildi.

Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde ise okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada 2 gün, ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, lise hazırlık, 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacağı kaydedildi.

Yüksek ve çok yüksek riskli olarak tanımlanan illerde okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı, ilkokullarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 2 gün, 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat, 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olarak yüz yüze eğitime başlanacağı bildirildi. Özel gereksinimli öğrenciler için hizmet veren özel eğitim okul ve sınıflarınin ise ülke genelinde tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime başlayacağı belirtildi.

Tüm okul kademelerinde ve sınıf düzeylerinde yüz yüze eğitime 2 Mart Salı gününden itibaren başlanacağı belirtilen açıklamada, “Liselerdeki sınavlar 8 Mart Pazartesi gününden itibaren tüm illerimizde salgın tedbirleri çerçevesinde yüz yüze gerçekleştirilecektir. Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki eğitim kurumlarında mevcut kararlar uygulanmaya devam edecektir” denildi.

Ayrıca yüz yüze eğitim kapsamı dışındaki uygulamalarda uzaktan eğitime devam edileceği, yüz yüze eğitime katılımın veli rızasına bağlı olarak gerçekleşeceği ifade edildi.

Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2021, 22:52