Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğrencilerinin projeleri beğeni topladı

Mekatronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri hazırladıkları projeleri öğretim elemanlarına sundular. İnsansız Denizaltı Tasarımı, Yapay Zekâ Tabanlı Sesli Asistan, Otomatik Kuluçka Makinası gibi toplamda 14 proje büyük beğeni topladı.

İstanbul Gelişim Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencileri ‘Mekatronik Sistem Tasarımı’ dersi adı altında bireysel veya ekip halinde hazırladıkları projelerini öğretim elemanlarına sundular. İnsansız Denizaltı Tasarımı, Yapay Zekâ Tabanlı Sesli Asistan, Otomatik Kuluçka Makinası gibi toplamda 14 proje büyük beğeni topladı.

"Silah entegreleri insansız denizaltına yapılabilecek”

‘İnsansız Denizaltı Tasarımı’ projesi hakkında bilgi veren Mekatronik Bölümü öğrencisi Serkan Yılmaz, “Herhangi bir insanlı deniz aracından suya bırakılan denizaltının, boyutundan ve etrafa yaydığı minimum sinyaller dolayısıyla fark edilmesi oldukça zor. Casusluk, gözlem, bilgi toplama, denizleri denetleme, 360 dönebilen kamera sistemi sayesinde video çekme ve karaya anlık olarak iletme gibi temel düzey kategorisindeki görevleri yerine getirebilecek kabiliyette. Gerekli modifikasyonlar ve minimal boyutta silah entegreleri bu denizaltına yapılabilecek. Askeri veya ticari alanda kullanılabilecek” şeklinde konuştu.

“Güncel haberleri tarayıcı üzerinden görüntüleyebilir”

Geliştirdiği ‘Yapay Zekâ Tabanlı Sesli Asistan’ projesi hakkında bilgi veren projenin sahipleri Mustafa Batuhan Pınarbaşı ve İsmet Eren Bozdaş ise, “Dünyada son dönemde popülerleşen ve gelişen teknolojiyle akıllı cihazların vazgeçilmez özelliği haline gelen yapay zekâ tabanlı sesli asistanımızı test ettik. Mevcut durumda asistanımız, müzik çalabiliyor, internet tarayıcıları üzerinden arama yapabiliyor, güncel haberleri tarayıcı üzerinden görüntüleyebiliyor, zamanı söyleyebiliyor, bilgisayarın dahili kamerası ile fotoğraf çekebiliyor, kaydedebiliyor ve bilgisayarı kapatabiliyor” diye konuştu.

Bölümde yapılan diğer proje başlıkları ise şu şekilde sıralandı:

“3 Eksenli CNC Freze, Otomatik Kuluçka Makinesi, Matlab Kontrollü Resim Çizen Robot, Batarya Yönetim ve Batarya Soğutma Sistemlerinin Araştırması, Güneş Takip sistemi - Tracker System, Fayans ve Mozaik Alanında Kullanım için Renk Ayırt Edebilen Robot Kol, Akıllı Ev Projesi, Güneş Pillerinin Optimum Verimle Çalıştırılması, Batarya soğutma sistemi Uygulaması ve Araştırması, İki Teker Üzerinde Dengede Durabilen Robot, Yangın Söndüren Drone Projesi ve Yapımı, Çizgi İzleyen Robot Yapımı”