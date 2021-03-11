Mektebim el değiştirdi

2013’te ilk şubesini Silivri’de açan Mektebim Okulları daha sonra Sancak Grup tarafından satın alınmıştı. Sancak Grup’un eğitim sektöründen çekilmesiyle birlikte Mektebim Okulları bir kez daha el değiştirdi.

2015 yılından bu yana Mektebim bünyesindeki Beykent Mektebim, Çorlu Mektebim, Tekirdağ Mektebim, Çorlu Armada Anaokulu ve Pelican Hill Anaokulunun da aralarında bulunduğu okulların sahibi Emre Kart, 11 Mart 2021 Perşembe günü itibarıyla Özel Silivri Mektebim Kampüsü'nü de bünyesine katarak bölgedeki Mektebim Okulları’nın tek çatı altında toplanmasını sağladı.