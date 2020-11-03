Mektebim Koleji’nden İzmir’deki depremden etkilenenlere psikolojik destek

Mektebim Koleji Pozitif Gelişim Merkezi (POGEM), İzmir’deki depremden etkilenen vatandaşlara psikolojik destek vermek için yola çıktı.
Mektebim Koleji Pozitif Gelişim Merkezi (POGEM) İzmir’deki depremden etkilenen vatandaşlara psikolojik destek vermek için yola çıktığını açıkladı. Yapılan açıklamada, Pozitif Gelişim Merkezi (POGEM) tüm veli ve öğrencilere bireysel rehberlik desteği sağlamak amacı ile Mektebim Koleji tarafından kurulduğu belirtildi. Mektebim Koleji Rehberlik Bölüm Başkanı Açelya Barut konuyla ilgili yaptığı açıklamada, kolejin rehberlik birimi uzmanları tarafından Türkiye’deki tüm öğrenci ve velilerin özellikle pandemi döneminde yaşadıkları kaygı, stres gibi psikolojik etkilerin giderilmesine destek amacıyla faaliyetlerine başladığını söyleyerek, "Her gün çok sayıda öğrenci ve veliye, yaşadıkları kaygıya ilişkin destek hizmeti sağlanıyor" dedi.
POGEM uzmanlarının, depremden etkilenen veli ve öğrencilere yönelik olarak saha çalışmaları kapsamında psikolojik ilk yardım hizmeti sunduklarının altını çizen Barut, "Bu hizmetle özellikle deprem sonrasında kriz yönetimi için psikososyal destek sağlanıyor. Psikososyal destek hizmetleri uzmanlar tarafından hem online hem de yüz yüze süreçte veriliyor" ifadelerini kullandı.
Özellikle okul öncesinden lise kademesine kadar öğrencilerin fiziksel gelişimlerine paralel, psikolojik gelişimlerinin önemini vurgulayan Barut, öğrencilerde oluşan psikolojik bir durumun müdahale edilmediğinde ileride oluşturacağı olumsuzluklara engel olmak en önemli amaçlarından olduğunu kaydetti.