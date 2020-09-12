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Mesleki eğitime tam destek

BAĞLANTI ELEMANLARI SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ, İSTANBUL KARTAL MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ANADOLU LİSESİ VE İSTANBUL AVCILAR MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM ANADOLU LİSESİ İLE PROTOKOL İMZALADI. İMZALADIKLARI PROTOKOLÜ DEĞERLENDİREN BAŞKAN MUSTAFA TECDELİOĞLU, “SEKTÖRDEKİ KATMA DEĞERLİ ÜRETİM AÇIĞINI KAPATMAK İÇİN NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ GEREKİYOR. BUNUN DA EN ÖNEMLİ KAYNAĞI MESLEK LİSELERİ. SEKTÖRÜMÜZLE NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ BU İKİ LİSEMİZLE ANLAŞMA İMZALADIK” DEDİ.

Mesleki eğitime tam destek

Bağlantı elemanları sektörü, mesleki eğitime destek veriyor.

Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş Adamları Derneği, İstanbul Kartal Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesi ve İstanbul Avcılar Mesleki ve Teknik Eğitim Anadolu Lisesi ile protokol imzaladı. İmzaladıkları protokolü değerlendiren Başkan Mustafa Tecdelioğlu, “Sektördeki katma değerli üretim açığını kapatmak için nitelikli iş gücü gerekiyor. Bunun da en önemli kaynağı meslek liseleri. Sektörümüzle nitelikli iş gücü bu iki lisemizle anlaşma imzaladık” dedi.

Bu tip projelere devam etmek istediklerini belirten Tecdelioğlu, “Dernek olarak diğer şehirlerde de üye firmalarımız bulunuyor. Onlar da bulundukları yerlerdeki ticaret ve sanayi odalarıyla bu projeye katkı sağlayacak” dedi.

Okuldaki öğrencileri her zaman desteklemek gerektiğini vurgulayan Tecdelioğlu aynı zamanda anlaşma imzaladıkları okulların yönetiminde bir temsilcilerinin de olacağını söyledi. Sektördeki katma değerli üretim açığını kapatmak için nitelikli iş gücü gerektiğini belirten Tecdelioğlu, “Bunun da en önemli kaynağı meslek liseleri. Sektörümüzle nitelikli iş gücü bu iki lisemizle anlaşma imzaladık. Öğrencilerimize okul hayatları boyunca staj imkanı vereceğiz. Daha sonrasın da onların sektörde yer almasını da sağlayacağız” dedi.

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