Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk #okullarıbirlikteaçacağız"mesajı paylaştı

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk:

Salgının seyri, okulların açılış tarihi üzerinde son derece belirleyici bir etken. Tek bir kişinin ihmali bile binlerce kişiyi etkiliyor. Tedbiri bırakırsak çocuklarımızın eğitim hakkını ellerinden almış oluruz. Bu büyük bir vebaldir. #okullarıbirlikteaçacağız"

ÇOCUKLARIMIZI OKULLARIYLA BULUŞTURMAK İÇİN

Akşam saatlerinde okulların açılmasıyla ilgili yeni bir paylaşım yapan Bakan Selçuk:

"Çocuklarımızı okullarıyla, öğretmenleriyle, arkadaşlarıyla buluşturmak için hepimizin maske takması, sosyal mesafesini koruması, tedbirlere dikkat etmesi şart. #okullarıbirlikteaçacağız"

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2020, 23:13