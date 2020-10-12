Minikler için okul heyecanı başladı

Koronavirüs sürecinde aylardır uzaktan eğitim gören binlerce öğrenci yüz yüze eğitime kademeli olarak ilk adımını attı. Okullarda alınacak pandemi önlemlerini aktaran Bahçeşehir Koleji Okul Öncesi ve İlkokul Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hale Güneş, “Küçük yaş grubunun yüz yüze eğitime başlaması kararı son derece olumlu. Fakat dikkat edilmesi gereken konular var. Bunların en başında maske, mesafe ve hijyen üçlüsü öne çıkıyor” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim ve öğretim yılını 31 Ağustos’ta uzaktan eğitim ile başlatmıştı. Anaokulu ve 1. sınıf öğrencilerinin ardından, 2,3,4,8’inci sınıflar; ve 12. sınıflar da bugün yüz yüze eğitime başladı. Pandemi önlemleri kapsamında fiziki şartları elverişli olan okullarda açık hava derslikleri oluşturuldu. Öğrenciler sınıf dışında, bahçelerde kurulan dersliklerde de eğitim görüyor. Okulların yüz yüze eğitime geçmesiyle ilgili konuşan Bahçeşehir Koleji Okul Öncesi ve İlkokul Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hale Güneş, “ Tedbirlerimizi çok sıkı bir şekilde aldık. Öğrenciler sabah okula ateşleri ölçülerek alındı. Gün içinde de takip ediliyorlar. Tedbirler kapsamında ayrıca maske, mesafe ve hijyen üçlüsü olmasa olmaz” dedi.

“Küçük yaş grubunun yüz yüze başlaması olumlu bir karar”

Pandemi süreci devam ederken online eğitimlerin ardından bugün belirli sınıfların yüz yüze eğitime başladığını belirten Bahçeşehir Koleji Okul Öncesi ve İlkokul Eğitimden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Hale Güneş, “ Üç hafta önceden bu yana okul öncesi ve birinci sınıf öğrencilerimiz yüz yüze eğitime devam ediyorlardı. Bugün de 2, 3, 4, 8 ve 12. sınıflar öğrencilerimiz yüz yüze eğitime başladılar. Öğrencilerimiz çok heyecanla okullarına geldiler. Okullarını çok özlemişler. Uzun bir aradan sonra yüz yüze buluştuk. Tabi ki öncelikli temel eğitim olan küçük yaş grubunun yüz yüze eğitime başlaması kararını son derece olumlu buluyoruz. Öğrencilerin bu yaş grubunda sadece akademik değil, sosyal ve psikolojik olarak da bir arada olmaya ihtiyaçları var. Nitekim öğretmenin, öğrencisinin gözünün içine bakarak dersi anlatması çok kıymetli. Bu anlamda yüz yüze eğitimin başlamasından son derece memnunuz” diye konuştu.

“Maske, mesafe ve hijyen üçlüsü olmasa olmaz”

Okulların açılmasıyla koronavirüse karşı alınan tedbirlerin önemine ve bu tedbirleri uygularken dikkat edilmesi gereken konulara değinen Hale Güneş “Okullarımızda tabi ki tedbirlerimizi çok sıkı bir şekilde aldık. Öğrenciler sabahleyin okula ateşleri ölçülerek alındı. Gün içinde takip ediliyorlar. Maske, mesafe ve hijyen üçlüsü olmasa olmaz. Bu konuda küçük yaş grubunda çeşitli aktiviteler, etkinliklerle öğrencilerimizi bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Okulumuzda öğrencilerin birbiriyle karışmamasını ve belli sayıdaki öğrencilerin belli mekanları kullanmasını önemsiyoruz. Yerleştirdiğimiz görsellerle fiziki mesafeye dikkat edecek şekilde oyunlarını oynamalarına gayret ediyoruz. Özellikle çocuklar maske konusunda o kadar titizlikle kurallara uyuyorlar ki yetişkinlere bile örnek oluyorlar.

“Öğrenciler maskenin bir önlem olduğunun bilincinde”

Yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrencilerin dersliklerde neden maske taktıklarının bilincinde olduğuna ve kurallara uymayan öğrencilere rehberlik edildiğine dikkat çeken Güneş, “Tabi ki öğrenciler derslerde maske kullanırken çok rahat değiller ama bunun bir önlem olduğunun o kadar bilincindeler ve bu kurala uyuyorlar. Dikkat etmeyen öğrencilere de öğretmenlerimiz rehberlik ediyor. Onlar da psikolojik olarak hastalıktan korkuyor. Rehberlik birimimizle çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Hastalık bir gerçek ama önlemler alır, tedbirleri sıkı sıkıya uyarsak bu hastalıktan korunabiliriz” ifadelerini kullandı.

“Uygun olan okullar için açık hava derslikleri çok iyi bir alternatif”

Fiziki şartları uygun olan okullar için açık hava dersliklerinin çok iyi bir alternatif olabileceğine değinen Güneş, “Açık hava derslikleri uygun olan okullar için çok iyi bir alternatif. Hava müsaade ettiği sürece öğrenci sayıları artsa da okulda açık hava dersliklerine devam edeceğiz. Öğrencilerin hem mesafelerini ayarlamış hem de onlara açık havada daha farklı bir ortamda böyle bir imkan sunmuş oluyoruz” şeklinde konuştu.

“Yüz yüze eğitime gönderip göndermemek velilere bağlı”

Milli Eğitim Bakanlığı’nın verdiği karar ile velilerin istekleri ve kararları doğrultusunda öğrencileri okula gönderip, göndermemek kendi ellerinde olduğunu ve eğitimin hibrit bir şekilde devam ettiğini söyleyen Güneş, “Bakanlığımızın verdiği karar doğrultusunda öğrencileri yüz yüze eğitime gönderip göndermemek velilerin kendi ellerinde. Eğitim hibrit olarak devam ediyor. Okula gelmeyen öğrenciler de online olarak süreçlerini aynı şekilde ‘EBA’ üzerinden ya da çeşitli platformlardan devam ediyor. Yüz yüze eğitimde velilerin gönlünün rahat etmesi okulda alınan tedbirlere ve sıkı uygulamalara bağlı. Şu anda yüz yüze eğitime katılım oranları oldukça yüksek. Velilerimiz de tedbirleri gördükçe içleri rahat ediyorlar” dedi.

Öğrenciler yüz yüze eğitimin başlamasından memnun

Online eğitimin ardından yüz yüze eğitimin başlamasıyla mutluluğunu dile getiren 2. sınıf öğrencisi Alya Dede “Okulların açılmasına sevindim ve çok mutlu hissediyorum. Arkadaşlarımı çok özledim. Bugün İngilizce, Türkçe ve Beden eğitimi derslerini gördük” dedi.

Yüz yüze eğitime başlanmasının mutluluğunu yaşayan 2. sınıf öğrencisi Ahmet Çevik, “Okulların açılmasından dolayı çok heyecanlıyım. Okulumu, arkadaşlarımı ve öğretmenlerimi çok özlemiştim. Açık havada ders işlemek çok güzel bir duygu.”